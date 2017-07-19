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            Notizie Teleborsa

            Agenda del 5 agosto 2026

            News Image (Teleborsa) - Eventi societari ed istituzionali

            Mercoledì 05/08/2026


            Appuntamenti:
            Incontri al Caffè de La Versiliana 2026 - Marina di Pietrasanta - 47ª edizione del Festival La Versiliana, gli "Incontri al Caffè" con un ciclo di dibattiti, interviste e confronti dedicati ai temi della politica, dell'economia, dell'attualità, della cultura e della società. La rassegna ospita esponenti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale, del giornalismo e della cultura, offrendo ogni giorno occasioni di approfondimento e dialogo con il pubblico (da domenica 02/08/2026 a lunedì 31/08/2026)
            BOJ - Pubblicazione dei verbali della riunione di politica monetaria del 15 e 16 giugno 2026
            08:00 - Aula Convegni Senato - Quadro finanziario pluriennale UE, audizione ministro Foti - Le Commissioni riunite Bilancio e Politiche UE di Camera e Senato svolgono l'audizione del Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione, Tommaso Foti, sulle prospettive del negoziato sul Quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea per il periodo 2028-2034
            09:00 - Camera dei Deputati - Informativa National Escape Clause, ministro Giorgetti - Montecitorio - Comunicazioni del Governo in merito all'avvio della procedura di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale (National Escape Clause), con la partecipazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti
            10:00 - Attività di Governo - Urso, Tavolo Taranto - Roma, Palazzo Piacentini - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha convocato il Tavolo Taranto, che avrà l'obiettivo di esaminare i progetti industriali presentati da soggetti che hanno manifestato interesse a realizzare nuovi investimenti sul territorio. Previsto girotavolo per gli operatori
            12:00 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Palazzo Piacentini - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, incontra i rappresentanti di Confindustria, Federacciai e Federmeccanica finalizzato ad approfondire le prospettive degli stabilimenti dell'ex Ilva, alla presenza delle principali imprese siderurgiche nazionali. Previsto girotavolo per gli operatori
            15:00 - Senato della Repubblica - Informativa National Escape Clause, ministro Giorgetti - Comunicazioni del Governo in merito all'avvio della procedura di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale (National Escape Clause), con la partecipazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti
            15:00 - Question time - Ministro Salvini - Question time con il vicepresidente del Consiglio e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, alla Camera
            15:00 - Question time - Ministro Urso - Question time con il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, alla Camera dei Deputati
            Aziende:
            Banco BPM - Appuntamento: Conference call di presentazione dei risultati H1 2026 alla comunità finanziaria - ore 18.00 - CDA: Approvazione Relazione Finanziaria semestrale al 30 giugno 2026
            Bayer - Risultati di periodo
            BFF Bank - Appuntamento: 1H 2026 Earnings Call - ore 18.30 - CDA: Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2026
            BPER Banca - CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2026
            Corpay - Risultati di periodo
            doValue - CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2026
            eBay - Appuntamento: Conference call sui risultati del secondo trimestre 2026 - Risultati di periodo: Q2 2026
            eBay - Risultati di periodo
            Eli Lilly - Risultati di periodo
            Expedia - Risultati di periodo
            Global Payments - Risultati di periodo
            Goodyear Tire & Rubber - Risultati di periodo
            Interpump - CDA: Relazione Semestrale
            Kraft Heinz - Risultati di periodo
            Masi Agricola - CDA: Relazione Semestrale
            Motorola Solutions - Risultati di periodo
            Neodecortech - CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione Consolidato al 30 giugno 2026
            Osai Automation System - CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata della Società al 30 giugno 2025 volontariamente sottoposta a revisione contabile limitata e del progetto di bilancio della Società e bilancio consolidato del Gruppo relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2025
            Piquadro - CDA: Approvazione dei risultati al 30 giugno 2026
            Risanamento - CDA: Approvazione progetto di bilancio e bilancio consolidato esercizio 2025; approvazione resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2026; approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026
            SanDisk - Risultati di periodo
            SIT - Appuntamento: Conference call con il mercato finanziario per la presentazione dei risultati - CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2026
            Technoprobe - CDA: Relazione Semestrale
            Tesmec - Appuntamento: Presentazione Analisti - CDA: Relazione Semestrale
            Thomson Reuters - Risultati di periodo
            Trevi - CDA: Relazione Semestrale
            Uber Technologies - Risultati di periodo
            Walt Disney - Risultati di periodo
            Zalando - Risultati di periodo


            Dati macroeconomici attesi

            Mercoledì 05/08/2026
            08:45 Francia: Produzione industriale, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,1%)
            10:00 Unione Europea: PMI composito (atteso 51,9 punti; preced. 50 punti)
            10:00 Unione Europea: PMI servizi (atteso 51,6 punti; preced. 49,4 punti)
            11:00 Unione Europea: Prezzi produzione, annuale (atteso 4,6%; preced. 5,9%)
            11:00 Unione Europea: Prezzi produzione, mensile (atteso -0,2%; preced. 0,2%)
            13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. -6,4%)
            14:15 USA: Occupati ADP (atteso 68K unità; preced. 98K unità)
            15:45 USA: PMI composito (atteso 53,6 punti; preced. 51,9 punti)
            15:45 USA: PMI servizi (atteso 53,6 punti; preced. 51,2 punti)
            16:00 USA: ISM non manifatturiero (atteso 54,5 punti; preced. 54 punti)
            16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. 7,17 Mln barili)


            (Teleborsa) 05-08-2026 08:10

            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Sit 2,75
            Bff Bank 3,07
            Masi Agricola
            Trevi Fin Ind 4,542
            Dovalue 2,466
            Bper Banca 14,96
            Interpump Group 36,28
            Osai Automation System
            Neodecortech
            Piquadro 2,82
            Technoprobe 29,20
            Tesmec 0,339
            Risanamento 0,0197
            Banco Bpm 17,25


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