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Agenda del 5 agosto 2026
(Teleborsa) - Eventi societari ed istituzionali
Appuntamenti:
Incontri al Caffè de La Versiliana 2026 - Marina di Pietrasanta - 47ª edizione del Festival La Versiliana, gli "Incontri al Caffè" con un ciclo di dibattiti, interviste e confronti dedicati ai temi della politica, dell'economia, dell'attualità, della cultura e della società. La rassegna ospita esponenti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale, del giornalismo e della cultura, offrendo ogni giorno occasioni di approfondimento e dialogo con il pubblico (da domenica 02/08/2026 a lunedì 31/08/2026)
BOJ - Pubblicazione dei verbali della riunione di politica monetaria del 15 e 16 giugno 2026
08:00 - Aula Convegni Senato - Quadro finanziario pluriennale UE, audizione ministro Foti - Le Commissioni riunite Bilancio e Politiche UE di Camera e Senato svolgono l'audizione del Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione, Tommaso Foti, sulle prospettive del negoziato sul Quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea per il periodo 2028-2034
09:00 - Camera dei Deputati - Informativa National Escape Clause, ministro Giorgetti - Montecitorio - Comunicazioni del Governo in merito all'avvio della procedura di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale (National Escape Clause), con la partecipazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti
10:00 - Attività di Governo - Urso, Tavolo Taranto - Roma, Palazzo Piacentini - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha convocato il Tavolo Taranto, che avrà l'obiettivo di esaminare i progetti industriali presentati da soggetti che hanno manifestato interesse a realizzare nuovi investimenti sul territorio. Previsto girotavolo per gli operatori
12:00 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Palazzo Piacentini - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, incontra i rappresentanti di Confindustria, Federacciai e Federmeccanica finalizzato ad approfondire le prospettive degli stabilimenti dell'ex Ilva, alla presenza delle principali imprese siderurgiche nazionali. Previsto girotavolo per gli operatori
15:00 - Senato della Repubblica - Informativa National Escape Clause, ministro Giorgetti - Comunicazioni del Governo in merito all'avvio della procedura di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale (National Escape Clause), con la partecipazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti
15:00 - Question time - Ministro Salvini - Question time con il vicepresidente del Consiglio e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, alla Camera
15:00 - Question time - Ministro Urso - Question time con il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, alla Camera dei Deputati
Aziende:
Banco BPM - Appuntamento: Conference call di presentazione dei risultati H1 2026 alla comunità finanziaria - ore 18.00 - CDA: Approvazione Relazione Finanziaria semestrale al 30 giugno 2026
Bayer - Risultati di periodo
BFF Bank - Appuntamento: 1H 2026 Earnings Call - ore 18.30 - CDA: Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2026
BPER Banca - CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2026
Corpay - Risultati di periodo
doValue - CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2026
eBay - Appuntamento: Conference call sui risultati del secondo trimestre 2026 - Risultati di periodo: Q2 2026
eBay - Risultati di periodo
Eli Lilly - Risultati di periodo
Expedia - Risultati di periodo
Global Payments - Risultati di periodo
Goodyear Tire & Rubber - Risultati di periodo
Interpump - CDA: Relazione Semestrale
Kraft Heinz - Risultati di periodo
Masi Agricola - CDA: Relazione Semestrale
Motorola Solutions - Risultati di periodo
Neodecortech - CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione Consolidato al 30 giugno 2026
Osai Automation System - CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata della Società al 30 giugno 2025 volontariamente sottoposta a revisione contabile limitata e del progetto di bilancio della Società e bilancio consolidato del Gruppo relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2025
Piquadro - CDA: Approvazione dei risultati al 30 giugno 2026
Risanamento - CDA: Approvazione progetto di bilancio e bilancio consolidato esercizio 2025; approvazione resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2026; approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026
SanDisk - Risultati di periodo
SIT - Appuntamento: Conference call con il mercato finanziario per la presentazione dei risultati - CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2026
Technoprobe - CDA: Relazione Semestrale
Tesmec - Appuntamento: Presentazione Analisti - CDA: Relazione Semestrale
Thomson Reuters - Risultati di periodo
Trevi - CDA: Relazione Semestrale
Uber Technologies - Risultati di periodo
Walt Disney - Risultati di periodo
Zalando - Risultati di periodo
Dati macroeconomici attesi
Mercoledì 05/08/2026
08:45 Francia: Produzione industriale, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,1%)
10:00 Unione Europea: PMI composito (atteso 51,9 punti; preced. 50 punti)
10:00 Unione Europea: PMI servizi (atteso 51,6 punti; preced. 49,4 punti)
11:00 Unione Europea: Prezzi produzione, annuale (atteso 4,6%; preced. 5,9%)
11:00 Unione Europea: Prezzi produzione, mensile (atteso -0,2%; preced. 0,2%)
13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. -6,4%)
14:15 USA: Occupati ADP (atteso 68K unità; preced. 98K unità)
15:45 USA: PMI composito (atteso 53,6 punti; preced. 51,9 punti)
15:45 USA: PMI servizi (atteso 53,6 punti; preced. 51,2 punti)
16:00 USA: ISM non manifatturiero (atteso 54,5 punti; preced. 54 punti)
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. 7,17 Mln barili)
(Teleborsa) 05-08-2026 08:10
Mercoledì 05/08/2026
Appuntamenti:
Incontri al Caffè de La Versiliana 2026 - Marina di Pietrasanta - 47ª edizione del Festival La Versiliana, gli "Incontri al Caffè" con un ciclo di dibattiti, interviste e confronti dedicati ai temi della politica, dell'economia, dell'attualità, della cultura e della società. La rassegna ospita esponenti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale, del giornalismo e della cultura, offrendo ogni giorno occasioni di approfondimento e dialogo con il pubblico (da domenica 02/08/2026 a lunedì 31/08/2026)
BOJ - Pubblicazione dei verbali della riunione di politica monetaria del 15 e 16 giugno 2026
08:00 - Aula Convegni Senato - Quadro finanziario pluriennale UE, audizione ministro Foti - Le Commissioni riunite Bilancio e Politiche UE di Camera e Senato svolgono l'audizione del Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione, Tommaso Foti, sulle prospettive del negoziato sul Quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea per il periodo 2028-2034
09:00 - Camera dei Deputati - Informativa National Escape Clause, ministro Giorgetti - Montecitorio - Comunicazioni del Governo in merito all'avvio della procedura di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale (National Escape Clause), con la partecipazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti
10:00 - Attività di Governo - Urso, Tavolo Taranto - Roma, Palazzo Piacentini - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha convocato il Tavolo Taranto, che avrà l'obiettivo di esaminare i progetti industriali presentati da soggetti che hanno manifestato interesse a realizzare nuovi investimenti sul territorio. Previsto girotavolo per gli operatori
12:00 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Palazzo Piacentini - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, incontra i rappresentanti di Confindustria, Federacciai e Federmeccanica finalizzato ad approfondire le prospettive degli stabilimenti dell'ex Ilva, alla presenza delle principali imprese siderurgiche nazionali. Previsto girotavolo per gli operatori
15:00 - Senato della Repubblica - Informativa National Escape Clause, ministro Giorgetti - Comunicazioni del Governo in merito all'avvio della procedura di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale (National Escape Clause), con la partecipazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti
15:00 - Question time - Ministro Salvini - Question time con il vicepresidente del Consiglio e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, alla Camera
15:00 - Question time - Ministro Urso - Question time con il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, alla Camera dei Deputati
Aziende:
Banco BPM - Appuntamento: Conference call di presentazione dei risultati H1 2026 alla comunità finanziaria - ore 18.00 - CDA: Approvazione Relazione Finanziaria semestrale al 30 giugno 2026
Bayer - Risultati di periodo
BFF Bank - Appuntamento: 1H 2026 Earnings Call - ore 18.30 - CDA: Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2026
BPER Banca - CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2026
Corpay - Risultati di periodo
doValue - CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2026
eBay - Appuntamento: Conference call sui risultati del secondo trimestre 2026 - Risultati di periodo: Q2 2026
eBay - Risultati di periodo
Eli Lilly - Risultati di periodo
Expedia - Risultati di periodo
Global Payments - Risultati di periodo
Goodyear Tire & Rubber - Risultati di periodo
Interpump - CDA: Relazione Semestrale
Kraft Heinz - Risultati di periodo
Masi Agricola - CDA: Relazione Semestrale
Motorola Solutions - Risultati di periodo
Neodecortech - CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione Consolidato al 30 giugno 2026
Osai Automation System - CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata della Società al 30 giugno 2025 volontariamente sottoposta a revisione contabile limitata e del progetto di bilancio della Società e bilancio consolidato del Gruppo relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2025
Piquadro - CDA: Approvazione dei risultati al 30 giugno 2026
Risanamento - CDA: Approvazione progetto di bilancio e bilancio consolidato esercizio 2025; approvazione resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2026; approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026
SanDisk - Risultati di periodo
SIT - Appuntamento: Conference call con il mercato finanziario per la presentazione dei risultati - CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2026
Technoprobe - CDA: Relazione Semestrale
Tesmec - Appuntamento: Presentazione Analisti - CDA: Relazione Semestrale
Thomson Reuters - Risultati di periodo
Trevi - CDA: Relazione Semestrale
Uber Technologies - Risultati di periodo
Walt Disney - Risultati di periodo
Zalando - Risultati di periodo
Dati macroeconomici attesi
Mercoledì 05/08/2026
08:45 Francia: Produzione industriale, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,1%)
10:00 Unione Europea: PMI composito (atteso 51,9 punti; preced. 50 punti)
10:00 Unione Europea: PMI servizi (atteso 51,6 punti; preced. 49,4 punti)
11:00 Unione Europea: Prezzi produzione, annuale (atteso 4,6%; preced. 5,9%)
11:00 Unione Europea: Prezzi produzione, mensile (atteso -0,2%; preced. 0,2%)
13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. -6,4%)
14:15 USA: Occupati ADP (atteso 68K unità; preced. 98K unità)
15:45 USA: PMI composito (atteso 53,6 punti; preced. 51,9 punti)
15:45 USA: PMI servizi (atteso 53,6 punti; preced. 51,2 punti)
16:00 USA: ISM non manifatturiero (atteso 54,5 punti; preced. 54 punti)
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. 7,17 Mln barili)
(Teleborsa) 05-08-2026 08:10
Titoli citati nella notizia
|Nome
|Prezzo Ultimo Contratto
|Var %
|Ora
|Min oggi
|Max oggi
|Apertura
|Sit
|2,75
|Bff Bank
|3,07
|Masi Agricola
|Trevi Fin Ind
|4,542
|Dovalue
|2,466
|Bper Banca
|14,96
|Interpump Group
|36,28
|Osai Automation System
|Neodecortech
|Piquadro
|2,82
|Technoprobe
|29,20
|Tesmec
|0,339
|Risanamento
|0,0197
|Banco Bpm
|17,25