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Agenda del 4 maggio 2026
(Teleborsa) - Eventi societari ed istituzionali
Appuntamenti:
Banca d'Italia, BCE, EABCN e CEPR - "Digital Assets and Monetary Policy Transmission" - Workshop ospitato dalla Banca d'Italia, a Roma, co-organizzato dalla BCE, Banca d'Italia, Euro Area Business Cycle Network, e il Centre for Economic Policy Research, per analizzare in che modo l'emergere degli asset digitali e delle forme di moneta tokenizzata possa incidere sull'attuazione della politica monetaria e sui relativi meccanismi di trasmissione. Tra gli interventi, Chiara Scotti, Vice Direttrice generale della Banca d'Italia e Piero Cipollone
Auto - Immatricolazioni di aprile a cura del Ministero dei Trasporti
UE - Eurogruppo - Bruxelles - Riunione dell'Eurogruppo. Partecipa il Ministro Giancarlo Giorgetti, Christine Lagarde, Claudia Buch, Presidente del Consiglio di vigilanza della BCE e Piero Cipollone, membro del Comitato esecutivo della BCE
Reserve Bank of Australia - Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e conferenza stampa (da lunedì 04/05/2026 a martedì 05/05/2026)
Vertice UE-Armenia - Il presidente del Consiglio europeo António Costa, insieme alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, rappresenterà l'UE al vertice UE-Armenia che si terrà a Erevan. L'Armenia sarà rappresentata dal primo ministro Nikol Pashinyan. Il vertice rappresenta un'opportunità chiave per consolidare ulteriormente le relazioni bilaterali, in particolare in materia di connettività, energia, trasporti e cooperazione digitale (da lunedì 04/05/2026 a martedì 05/05/2026)
Vertice della comunità politica europea (CPE) - L'ottavo vertice della comunità politica europea riunirà i leader dell'intero continente a Erevan, in Armenia, all'insegna del motto "Costruire il futuro: unità e stabilità in Europa". Il summit sarà copresieduto dal presidente del Consiglio europeo António Costa e dal primo ministro della Repubblica d'Armenia Nikol Pashinyan. Sono invitati a partecipare 48 capi di Stato e di governo. Il primo ministro canadese Mark Carney parteciperà al vertice in qualità di ospite
Attività di Governo - Giorgia Meloni al Vertice CPE - Yerevan (Armenia) - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parteciperà all'8° Vertice della Comunità Politica Europea (CPE)
Attività di Governo - Giorgia Meloni in visita nell'Azerbaigian - Baku - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà in visita nella Repubblica dell'Azerbaigian
NEXT Milan Forum 2026 - Milano, Università Bocconi - 3ª edizione del NEXT Milan Forum - Empowering Future Leaders, l'iniziativa che porterà a Milano circa 1.000 giovani (20-35 anni) da oltre 60 Paesi del mondo, che dialogheranno con Ministri, Premi Nobel ed esperti di rilievo internazionale. Il Forum è promosso da ISPI, Università Bocconi e OECD, con Deloitte Italia nel ruolo di Official Knowledge Partner. All'evento interverranno, tra gli altri, il Premio Nobel per la pace Kailash Satyarthi, quello per l'Economia Philippe Aghion, il Direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (IAEA) Rafael Mariano Grossi, il Presidente della Banca Mondiale Ajay Banga e l'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea Luca Parmitano (da lunedì 04/05/2026 a martedì 05/05/2026)
10:30 - Attività istituzionali - Il Presidente Mattarella incontra il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito - Quirinale - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontra il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito e una rappresentanza dell'Esercito italiano in occasione del 165° anniversario della sua fondazione
12:00 - Attività istituzionali - Il Presidente Mattarella incontra le Nazionali italiani di tennis - Quirinale - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontra le Nazionali italiani di tennis femminile e maschile vincitrici della Billie Jean King Cup 2025 e della Coppa Davis 2025
12:45 - Attività istituzionali - Il Presidente Mattarella incontra Halla Tómasdóttir - Quirinale - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontra Halla Tómasdóttir, Presidente della Repubblica d'Islanda
14:30 - ECON committee meeting - Luis de Guindos presenta il Rapporto annuale BCE - Luis de Guindos presenterà Rapporto Annuale 2025 della BCE alla Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento Europeo
14:30 - BCE - Pubblicazione del Rapporto annuale 2025 della BCE
15:30 - "Tecnologia e Ambiente: prospettive per l'Italia e il Brasile nell'ottica dell'Accordo Ue-Mercosur" - Roma, Sala Europa dell'Ufficio del Parlamento Europeo in Italia (Piazza Venezia 11) - Conferenza promossa dall'Associazione di Amicizia Italia-Brasile e da FGV Europe. Interviene il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso
18:30 - Attività istituzionali - Il Presidente Mattarella al Teatro dell'Opera - Roma, Teatro dell'Opera - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà al Concerto inaugurale delle celebrazioni per il Centenario della costituzione della Banda musicale della Guardia di Finanza
Borsa:
Regno Unito - Borsa di Londra chiusa per festività
Giappone - Borsa di Tokyo chiusa per festività
Cina - Borse di Shanghai e Shenzhen chiuse per festività (da lunedì 04/05/2026 a martedì 05/05/2026)
Titoli di Stato:
Tesoro - Regolamento medio-lungo
Aziende:
Anima Holding - Appuntamento: Conference call con la comunità finanziaria per la presentazione dei risultati Q1 2026 - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive: risultati consolidati al 31/3/2026
Dexelance - CDA: Approvazione delle Informazioni Finanziarie Aggiuntive al 31 marzo 2026
Ediliziacrobatica - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive
Loews - Risultati di periodo
Tyson Foods - Risultati di periodo
Unicredit - Assemblea: Assemblea straordinaria - CDA: Trimestrale Consolidata al 31.03.2026
Dati macroeconomici attesi
Lunedì 04/05/2026
10:00 Unione Europea: PMI manifatturiero (atteso 52,2 punti; preced. 51,6 punti)
10:30 Unione Europea: Indice Sentix (atteso -20 punti; preced. -19,2 punti)
16:00 USA: Ordini industria, mensile (atteso 0,5%; preced. 0%)
(Teleborsa) 04-05-2026 08:10
Lunedì 04/05/2026
Appuntamenti:
Banca d'Italia, BCE, EABCN e CEPR - "Digital Assets and Monetary Policy Transmission" - Workshop ospitato dalla Banca d'Italia, a Roma, co-organizzato dalla BCE, Banca d'Italia, Euro Area Business Cycle Network, e il Centre for Economic Policy Research, per analizzare in che modo l'emergere degli asset digitali e delle forme di moneta tokenizzata possa incidere sull'attuazione della politica monetaria e sui relativi meccanismi di trasmissione. Tra gli interventi, Chiara Scotti, Vice Direttrice generale della Banca d'Italia e Piero Cipollone
Auto - Immatricolazioni di aprile a cura del Ministero dei Trasporti
UE - Eurogruppo - Bruxelles - Riunione dell'Eurogruppo. Partecipa il Ministro Giancarlo Giorgetti, Christine Lagarde, Claudia Buch, Presidente del Consiglio di vigilanza della BCE e Piero Cipollone, membro del Comitato esecutivo della BCE
Reserve Bank of Australia - Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e conferenza stampa (da lunedì 04/05/2026 a martedì 05/05/2026)
Vertice UE-Armenia - Il presidente del Consiglio europeo António Costa, insieme alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, rappresenterà l'UE al vertice UE-Armenia che si terrà a Erevan. L'Armenia sarà rappresentata dal primo ministro Nikol Pashinyan. Il vertice rappresenta un'opportunità chiave per consolidare ulteriormente le relazioni bilaterali, in particolare in materia di connettività, energia, trasporti e cooperazione digitale (da lunedì 04/05/2026 a martedì 05/05/2026)
Vertice della comunità politica europea (CPE) - L'ottavo vertice della comunità politica europea riunirà i leader dell'intero continente a Erevan, in Armenia, all'insegna del motto "Costruire il futuro: unità e stabilità in Europa". Il summit sarà copresieduto dal presidente del Consiglio europeo António Costa e dal primo ministro della Repubblica d'Armenia Nikol Pashinyan. Sono invitati a partecipare 48 capi di Stato e di governo. Il primo ministro canadese Mark Carney parteciperà al vertice in qualità di ospite
Attività di Governo - Giorgia Meloni al Vertice CPE - Yerevan (Armenia) - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parteciperà all'8° Vertice della Comunità Politica Europea (CPE)
Attività di Governo - Giorgia Meloni in visita nell'Azerbaigian - Baku - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà in visita nella Repubblica dell'Azerbaigian
NEXT Milan Forum 2026 - Milano, Università Bocconi - 3ª edizione del NEXT Milan Forum - Empowering Future Leaders, l'iniziativa che porterà a Milano circa 1.000 giovani (20-35 anni) da oltre 60 Paesi del mondo, che dialogheranno con Ministri, Premi Nobel ed esperti di rilievo internazionale. Il Forum è promosso da ISPI, Università Bocconi e OECD, con Deloitte Italia nel ruolo di Official Knowledge Partner. All'evento interverranno, tra gli altri, il Premio Nobel per la pace Kailash Satyarthi, quello per l'Economia Philippe Aghion, il Direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (IAEA) Rafael Mariano Grossi, il Presidente della Banca Mondiale Ajay Banga e l'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea Luca Parmitano (da lunedì 04/05/2026 a martedì 05/05/2026)
10:30 - Attività istituzionali - Il Presidente Mattarella incontra il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito - Quirinale - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontra il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito e una rappresentanza dell'Esercito italiano in occasione del 165° anniversario della sua fondazione
12:00 - Attività istituzionali - Il Presidente Mattarella incontra le Nazionali italiani di tennis - Quirinale - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontra le Nazionali italiani di tennis femminile e maschile vincitrici della Billie Jean King Cup 2025 e della Coppa Davis 2025
12:45 - Attività istituzionali - Il Presidente Mattarella incontra Halla Tómasdóttir - Quirinale - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontra Halla Tómasdóttir, Presidente della Repubblica d'Islanda
14:30 - ECON committee meeting - Luis de Guindos presenta il Rapporto annuale BCE - Luis de Guindos presenterà Rapporto Annuale 2025 della BCE alla Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento Europeo
14:30 - BCE - Pubblicazione del Rapporto annuale 2025 della BCE
15:30 - "Tecnologia e Ambiente: prospettive per l'Italia e il Brasile nell'ottica dell'Accordo Ue-Mercosur" - Roma, Sala Europa dell'Ufficio del Parlamento Europeo in Italia (Piazza Venezia 11) - Conferenza promossa dall'Associazione di Amicizia Italia-Brasile e da FGV Europe. Interviene il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso
18:30 - Attività istituzionali - Il Presidente Mattarella al Teatro dell'Opera - Roma, Teatro dell'Opera - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà al Concerto inaugurale delle celebrazioni per il Centenario della costituzione della Banda musicale della Guardia di Finanza
Borsa:
Regno Unito - Borsa di Londra chiusa per festività
Giappone - Borsa di Tokyo chiusa per festività
Cina - Borse di Shanghai e Shenzhen chiuse per festività (da lunedì 04/05/2026 a martedì 05/05/2026)
Titoli di Stato:
Tesoro - Regolamento medio-lungo
Aziende:
Anima Holding - Appuntamento: Conference call con la comunità finanziaria per la presentazione dei risultati Q1 2026 - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive: risultati consolidati al 31/3/2026
Dexelance - CDA: Approvazione delle Informazioni Finanziarie Aggiuntive al 31 marzo 2026
Ediliziacrobatica - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive
Loews - Risultati di periodo
Tyson Foods - Risultati di periodo
Unicredit - Assemblea: Assemblea straordinaria - CDA: Trimestrale Consolidata al 31.03.2026
Dati macroeconomici attesi
Lunedì 04/05/2026
10:00 Unione Europea: PMI manifatturiero (atteso 52,2 punti; preced. 51,6 punti)
10:30 Unione Europea: Indice Sentix (atteso -20 punti; preced. -19,2 punti)
16:00 USA: Ordini industria, mensile (atteso 0,5%; preced. 0%)
(Teleborsa) 04-05-2026 08:10
Titoli citati nella notizia
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|Prezzo Ultimo Contratto
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|Min oggi
|Max oggi
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|Ediliziacrobatica
|Dexelance
|2,56
|Anima Holding
|6,66
|Unicredit
|33,00