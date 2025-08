Agenda del 4 agosto 2025

Lunedì 04/08/2025

(Teleborsa)

(Teleborsa) -- Ita-coin- Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia10:30 -- Ancona - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e (in videocollegamento) il vicepremier e ministro Matteo Salvini, partecipano alla presentazione degli interventi del Governo per lo sviluppo delle Marche presso l'Auditorium Orfeo Tamburi, Mole Vanvitelliana12:00 -- Cessapalombo (MC) - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partecipa all'avvio dei lavori della SS 502-SS 78 Belforte del Chienti-Sarnano (II stralcio) Anima Holding - Appuntamento: Conference call per la presentazione dei Risultati H1 2025, alle ore 15.00 - CDA: Relazione finanziaria semestrale 2025 Bestbe Holding - Assemblea: Esame e approvazione del bilancio separato e consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.- unica convocazione Caltagirone SpA - CDA: Relazione Semestrale Datalogic - CDA: Relazione Semestrale Eurogroup Laminations - CDA: Relazione Semestrale Intercos - CDA: Relazione Semestrale- Risultati di periodo MARR - Appuntamento: Conference call con la comunità finanziaria per la presentazione dei risultati di periodo - CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale 2025 Neodecortech - CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025 Pininfarina - CDA: Relazione Semestrale- Risultati di periodo WIIT - Appuntamento: Presentazione dei risultati - CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30.06.2025- Risultati di periodo09:00: Disoccupazione (atteso -21,3K unità; preced. -48,9K unità)10:30: Indice Sentix (atteso 6,2 punti; preced. 4,5 punti)16:00: Ordini industria, mensile (atteso -4,9%; preced. 8,2%)04-08-2025 08:10