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Agenda del 31 agosto 2026
(Teleborsa) - Eventi societari ed istituzionali
Appuntamenti:
Incontri al Caffè de La Versiliana 2026 - Marina di Pietrasanta - 47ª edizione del Festival La Versiliana, gli "Incontri al Caffè" con un ciclo di dibattiti, interviste e confronti dedicati ai temi della politica, dell'economia, dell'attualità, della cultura e della società. La rassegna ospita esponenti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale, del giornalismo e della cultura, offrendo ogni giorno occasioni di approfondimento e dialogo con il pubblico (da domenica 02/08/2026 a lunedì 31/08/2026)
XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 - Taranto - Quarta edizione italiana dei Giochi del Mediterraneo, la manifestazione sportiva ispirata ai Giochi Olimpici, che ha lo scopo di promuovere lo sport e la cooperazione tra i popoli del Mediterraneo, con 26 Paesi partecipanti. Presenti alla cerimonia di apertura il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, i Presidenti di Senato e Camera e una rappresentanza di Capi di Stato e di Governo dei Paesi partecipanti (da venerdì 21/08/2026 a giovedì 03/09/2026)
G20 Finanze - Asheville, North Carolina - Ministeriale G20 Finanze
Banca d'Italia - Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori
G20 - Leaders' Summit - La riunione dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche Centrali del G20 si terrà ad Asheville in Nord Carolina, sotto la Presidenza statunitense del G20. Parteciperà, tra gli altri, il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, Christine Lagarde e Pietro Cipollone (da lunedì 31/08/2026 a martedì 01/09/2026)
Borsa:
Regno Unito - Borsa di Londra chiusa per festività
Titoli di Stato:
Tesoro - Regolamento BOT
Aziende:
Vimi Fasteners - CDA: Preconsuntivo Semestrale
11:00 - Zucchi - Assemblea: Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024; Nomina del Consiglio di amministrazione per gli esercizi 2026-28; Nomina dei componenti del Collegio sindacale per gli esercizi 2026-28; Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti - unica convocazione
Dati macroeconomici attesi
Lunedì 31/08/2026
01:50 Giappone: Produzione industriale, mensile (atteso -0,7%; preced. 1,9%)
01:50 Giappone: Vendite dettaglio, annuale (atteso 3,2%; preced. 0,6%)
14:00 Germania: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,8%)
14:00 Germania: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,9%; preced. 2,8%)
16:30 USA: Indice Fed Dallas (preced. 1,3 punti)
(Teleborsa) 31-08-2026 08:10
Lunedì 31/08/2026
Appuntamenti:
Incontri al Caffè de La Versiliana 2026 - Marina di Pietrasanta - 47ª edizione del Festival La Versiliana, gli "Incontri al Caffè" con un ciclo di dibattiti, interviste e confronti dedicati ai temi della politica, dell'economia, dell'attualità, della cultura e della società. La rassegna ospita esponenti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale, del giornalismo e della cultura, offrendo ogni giorno occasioni di approfondimento e dialogo con il pubblico (da domenica 02/08/2026 a lunedì 31/08/2026)
XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 - Taranto - Quarta edizione italiana dei Giochi del Mediterraneo, la manifestazione sportiva ispirata ai Giochi Olimpici, che ha lo scopo di promuovere lo sport e la cooperazione tra i popoli del Mediterraneo, con 26 Paesi partecipanti. Presenti alla cerimonia di apertura il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, i Presidenti di Senato e Camera e una rappresentanza di Capi di Stato e di Governo dei Paesi partecipanti (da venerdì 21/08/2026 a giovedì 03/09/2026)
G20 Finanze - Asheville, North Carolina - Ministeriale G20 Finanze
Banca d'Italia - Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori
G20 - Leaders' Summit - La riunione dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche Centrali del G20 si terrà ad Asheville in Nord Carolina, sotto la Presidenza statunitense del G20. Parteciperà, tra gli altri, il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, Christine Lagarde e Pietro Cipollone (da lunedì 31/08/2026 a martedì 01/09/2026)
Borsa:
Regno Unito - Borsa di Londra chiusa per festività
Titoli di Stato:
Tesoro - Regolamento BOT
Aziende:
Vimi Fasteners - CDA: Preconsuntivo Semestrale
11:00 - Zucchi - Assemblea: Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024; Nomina del Consiglio di amministrazione per gli esercizi 2026-28; Nomina dei componenti del Collegio sindacale per gli esercizi 2026-28; Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti - unica convocazione
Dati macroeconomici attesi
Lunedì 31/08/2026
01:50 Giappone: Produzione industriale, mensile (atteso -0,7%; preced. 1,9%)
01:50 Giappone: Vendite dettaglio, annuale (atteso 3,2%; preced. 0,6%)
14:00 Germania: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,8%)
14:00 Germania: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,9%; preced. 2,8%)
16:30 USA: Indice Fed Dallas (preced. 1,3 punti)
(Teleborsa) 31-08-2026 08:10
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