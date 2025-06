Agenda del 30 giugno 2025

Lunedì 30/06/2025

(Teleborsa)

(Teleborsa) -- Posizione patrimoniale sull'estero dell'Italia; Debito estero dell'Italia; Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Indagine sul turismo internazionale; Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia; Banche e istituzioni finanziarie: condizioni e rischiosità del credito per settori e territori; Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori- Il Presidente Sergio Mattarella incontrerà il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ed una rappresentanza del Corpo di Polizia Penitenziaria al Quirinale alle ore 12.00 e, in seguito alle ore 18.00 sarà a Montecitorio per la la Cerimonia per l'esposizione di una teca nel Transatlantico dedicata al Giudice Paolo Borsellino- L'evento annuale, organizzato dalla BCE, si svolge a Sintra e riunisce governatori delle banche centrali, accademici, rappresentanti dei mercati finanziari, giornalisti e altri professionisti. Il tema di quest'anno è "Adapting to change: macroeconomic shifts and policy responses". Tra i partecipanti, Jerome Powell, Christine Lagarde, e il Governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta10:00 -- Conto trimestrale AP, Reddito e risparmio delle famiglie e profitti delle Società - I trim. 2025; Conti economici trimestrali per settore istituzionale - I trim. 2025; Conto trimestrale delle Amministrazioni Pubbliche - I trim. 202511:00 -- Sala Conferenze Piscine del Foro Italico, Roma - L'ISTAT, con il Ministro per lo sport e i giovani, Sport e salute Spa e l'Istituto per il Credito sportivo e culturale, presenta i risultati dell'Indagine sulla pratica sportiva in Italia relativi all'anno 2024. Tra gli interventi, il Presidente dell'Istat Francesco Maria Chelli e il Ministro Andrea Abodi12:00 -- Indagine bambini e ragazzi - Anno 202314:30 -- Stazione di servizio di Carugate Est, Milano - Conferenza stampa per la presentazione della prima stazione di rifornimento a idrogeno per autoveicoli in Lombardia, parte di SerraH2Valle, il primo progetto in Italia che prevede stazioni di rifornimento a idrogeno in rete. Saluti introduttivi di Andrea Gibelli (Presidente di FNM). Tra gli interventi, in attesa di conferma, il ministro Matteo Salvini15:00 -- Spazio Europa Experience – David Sassoli, Roma - WWF Italia organizza a Roma il convegno "It's your LIFE! Investire nella Natura e nel Clima: Il Futuro del Programma LIFE nel Prossimo Quadro Finanziario Pluriennale dell'UE". Al convegno interverranno, tra gli altri, il ministro Gilberto Pichetto Fratin (videomessaggio) e Alessandra Prampolini, Direttrice Generale WWF Italia15:00 -- Fondazione Luigi Rovati, Milano - Incontro organizzato da AIPB (Associazione Italiana Private Banking), dedicato al rapporto tra Private Banking e clientela imprenditoriale. Nasce da un progetto con EY che ha coinvolto alcuni top manager del settore- Al centro della discussione: il ruolo strategico del Private Banking e il contributo degli asset manager alla crescita delle imprese16:45 -- Montecitorio - Il Presidente della Camera dei Deputai, Lorenzo Fontana, incontra il Vice Presidente della Repubblica Socialista del Vietnam, Vo Thi Anh Xuan17:00 -- Associazione Civita, Roma - Evento dell'Associazione Civita in collaborazione con l'Ufficio del Parlamento europeo in Italia "Energia, Competitività e Politiche Industriali - La sfida dell'Europa tra Agenda Draghi 2024 e nuovo Green Deal Roma". Interverranno, tra gli altri, il ministro Pichetto Fratin, il Vicepresidente Esecutivo della Commissione europea, Fitto, gli AD di Sogin, A2A e Edison, il Direttore Italia Enel e il Presidente dell'Associazione Civita18:00 -- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parteciperà presso la Camera dei Deputati alla Cerimonia per l'esposizione nel Transatlantico di una teca dedicata a Paolo Borsellino18:00 -- Transatlantico di Montecitorio - Cerimonia in memoria di Paolo Borsellino, nel corso della quale sarà presentata la prima esposizione della borsa che il giudice aveva con sé il giorno della strage di Via D'Amelio, il 19 luglio 1992. Sarà presente il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Interverranno il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni18:30 -- Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento Europeo- Regolamento BOT Casta Diva Group - Assemblea: Bilancio Compagnia Dei Caraibi - Assemblea: Bilancio E-Globe - Assemblea: Bilancio E-Novia - Assemblea: Bilancio Eukedos - Assemblea: Bilancio Mondo Tv France - Assemblea: Bilancio Riba Mundo Tecnologia - Assemblea: Bilancio Softlab - Assemblea: Bilancio Vantea Smart - Assemblea: Bilancio01:50: Produzione industriale, mensile (atteso 3,4%; preced. -1,1%)08:00: Prezzi import, mensile (atteso -0,3%; preced. -1,7%)08:00: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,5%; preced. -0,6%)08:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso 3,3%; preced. 2,9%)08:00: PIL, trimestrale (atteso 0,7%; preced. 0,1%)08:00: Partite correnti (atteso -19,7 Mld £; preced. -21 Mld £)10:00: M3, annuale (atteso 4%; preced. 3,9%)10:30: Crediti consumo, mensile (preced. 1,58 Mld £)10:30: M4, mensile (atteso 0,2%; preced. 0%)11:00: Prezzi consumo, annuale (preced. 1,6%)11:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,1%)12:00: Bilancia commerciale extra UE (preced. 2,18 Mld Euro)14:00: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,1%)14:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,1%)15:45: PMI Chicago (atteso 42,7 punti; preced. 40,5 punti)30-06-2025 08:10