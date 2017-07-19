Dati
            Agenda del 30 dicembre 2025

            News Image (Teleborsa) - Eventi societari ed istituzionali

            Martedì 30/12/2025


            Appuntamenti:
            FOMC - Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria
            15:00 - BCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema
            Titoli di Stato:
            Tesoro - Asta Medio-Lungo


            Dati macroeconomici attesi

            Martedì 30/12/2025
            09:00 Spagna: Vendite dettaglio, annuale (preced. 3,8%)
            09:00 Spagna: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,9%; preced. 3%)
            09:00 Spagna: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,2%)
            15:00 USA: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 1,1%; preced. 1,4%)
            15:00 USA: Indice FHFA prezzi case, mensile (atteso 0,1%; preced. 0%)
            15:45 USA: PMI Chicago (atteso 39,6 punti; preced. 36,3 punti)


            (Teleborsa) 30-12-2025 08:10


