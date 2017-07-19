Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › finanza
Agenda del 26 gennaio 2026
(Teleborsa) - Eventi societari ed istituzionali
Appuntamenti:
UE - Consiglio "Agricoltura e pesca" - Bruxelles - Il Consiglio inizierà con una seduta pubblica durante la quale la presidenza cipriota presenterà il suo programma di lavoro per il primo semestre del 2026. I ministri procederanno quindi a uno scambio di opinioni sulla modifica del regolamento sull'agricoltura biologica e sulla strategia dell'UE per la bioeconomia. Quest'ultima informerà il progetto di conclusioni del Consiglio sulla nuova strategia dell'UE per la bioeconomia, che dovrà essere approvato dal Consiglio "Ambiente"
UE - Consiglio "Affari generali" - Bruxelles - I ministri degli Affari europei ascolteranno una presentazione sulle priorità della presidenza cipriota e procederanno a una discussione specifica per paese nel quadro del dialogo annuale sullo Stato di diritto. Il Consiglio terrà inoltre un dibattito orientativo sullo scudo europeo per la democrazia
09:00 - 9° Forum nazionale dei Commercialisti ed Esperti Contabili 2026 - L'evento a cura della redazione e degli esperti di ItaliaOggi è realizzato con la collaborazione dei rappresentanti delle professioni, dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza, per un approfondimento sulla riforma fiscale e la legge di bilancio 2026. Tra gli interventi, Gilberto Pichetto Fratin (Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica), Maurizio Leo (Viceministro dell'Economia e delle Finanze) e Vincenzo Carbone (Direttore Generale Agenzia delle Entrate e di Agenzia delle Entrate-Riscossione)
09:30 - ISPI - Rapporto Annuale 2026 e "Il mondo nel 2026. Scenari per le imprese tra rischi e opportunità" - Sede di Assolombarda, Milano - In occasione della pubblicazione del Rapporto Annuale ISPI 2026, realizzato nell'ambito dell'Osservatorio di Geoeconomia promosso da ISPI e Intesa Sanpaolo, si terrà l'appuntamento di scenario organizzato in collaborazione con Assolombarda e SACE. Tra gli interventi, Alvise Biffi, Presidente di Assolombarda, Emma Marcegaglia, Vice Presidente ISPI e Barbara Cimmino, vicepresidente di Confindustria per l'Export
11:00 - Presentazione 2ª edizione EVOLIO Expo 2026 - Dipartimento di Agricoltura Regione Puglia, Bari - Conferenza Stampa di presentazione della seconda edizione di EVOLIO Expo, la Fiera professionale per i produttori di Olio EVO. Tra gli interventi, Gaetano Frulli (Presidente di Nuova Fiera del Levante), Luciana Di Bisceglie (Presidente Unioncamere Puglia) e Silvia Casaglia (Project Manager EVOLIO Expo)
11:30 - Fondimpresa - "Incontro d'inizio anno" - Sede Fondimpresa, Via dei villini, Roma - Incontro stampa per la presentazione dei risultati del 2025, con una raccolta record oltre i 500 milioni di euro, dei programmi per il 2026, incluso il bando per adozione IA nelle imprese e delle considerazioni sulle nuove linee guida del Ministero del Lavoro per i fondi interprofessionali. Saranno presenti, il Presidente, Aurelio Regina, il Vicepresidente, Fulvio Bartolo e il Direttore generale, Elvio Mauri
15:00 - Attività di Governo - Ministro Salvini - Inaugurazione Varianti SS51 di Alemagna - Tai di Cadore Valle di Cadore - alla presenza del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini
16:00 - Morgan Stanley IM Virtual Outlook 2026 - Webinar sull'outlook 2026. Gli specialisti di investimento del Portfolio Solutions Group e del team Emerging Markets Equity offriranno una panoramica sull'andamento dei mercati per il 2026
17:00 - Rapporto Svimez 2025 - L'economia e la società del Mezzogiorno - Domus Ars di Napoli - Il Direttore della Svimez Luca Bianchi presenterà il Rapporto Svimez 2025 nell'ambito dell'iniziativa promossa dall'ASPROM (Associazione per lo Sviluppo e la Promozione del Mezzogiorno). Tra gli interventi, Roberto Fico (Presidente della Regione Campania), Gaetano Manfredi (Sindaco di Napoli) e Melinda Di Matteo (componente del direttivo ASPROM)
17:15 - UE - 25ª conferenza di adesione con il Montenegro - La venticinquesima riunione della conferenza di adesione con il Montenegro si terrà a Bruxelles e consentirà di chiudere provvisoriamente i negoziati sul capitolo 32 "Controllo finanziario"
19:35 - Cerimonia di arrivo della fiamma olimpica - Alla Cerimonia di arrivo della fiamma olimpica, a Cortina, sarà presente, tra gli altri, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini
Borsa:
Australia - Borsa di Sydney chiusa per festività
India - Borsa di Mumbai chiusa per festività
Titoli di Stato:
Tesoro - Comunicazione medio-lungo
Aziende:
H-Farm - Assemblea: Bilancio
Redfish Longterm Capital - CDA: Preconsuntivo Bilancio
Ryanair Holdings - Risultati di periodo: Q3 2026
Dati macroeconomici attesi
Lunedì 26/01/2026
06:00 Giappone: Leading indicator (atteso 110,5 punti; preced. 109,8 punti)
09:00 Spagna: Prezzi produzione, annuale (preced. -2,5%)
10:00 Germania: Indice IFO (atteso 88,3 punti; preced. 87,6 punti)
14:30 USA: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 3,1%; preced. -2,2%)
14:30 USA: Indice CFNAI
14:30 USA: Indice CFNAI (preced. -0,21 punti)
16:30 USA: Indice Fed Dallas (preced. -10,9 punti)
