Agenda del 24 ottobre 2025
(Teleborsa) - Eventi societari ed istituzionali
Appuntamenti:
Festa del Cinema di Roma 2025 - Auditorium Parco della Musica, Roma - La 20ª edizione, organizzata dalla Fondazione Cinema per Roma, presenterà oltre 150 film provenienti da 38 paesi. In programma proiezioni, incontri con attori, registi, autori e artisti italiani e internazionali, retrospettive, mostre, eventi speciali e omaggi ai grandi del cinema (da giovedì 16/10/2025 a domenica 26/10/2025)
Congresso Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - Magazzini del Cotone di Genova - Il Congresso Nazionale "Concretizzare il cambiamento: esperienze, innovazioni, risultati", organizzato dal Consiglio nazionale della categoria con l'Ordine territoriale locale della categoria. Focus su intelligenza artificiale, aggregazioni professionali, economia del mare e ruolo della professione, gestione del rischio in ottica fiscale ed ESG. Attesi oltre 1.000 professionisti provenienti da tutta Italia. Tra gli interventi, il presidente nazionale de Nuccio (da mercoledì 22/10/2025 a venerdì 24/10/2025)
"Strategie di investimento tra certificati ed ETF in uno scenario geopolitico dinamico" - Partono le nuove tappe del roadshow di Websim by Intermonte, un ciclo di incontri dedicato ai consulenti finanziari e ai private banker in programma a Roma, Napoli e Taormina. Gli incontri si apriranno con un'analisi macroeconomica e geopolitica a cura di Antonio Cesarano, Chief Global Strategist di Intermonte. Le tappe saranno il 22 ottobre a Roma, il 23 ottobre a Napoli (DeBonart Naples - Curio Collection by Hilton) e il 24 ottobre a Taormina (NH Taormina) alle ore 9.30 (da mercoledì 22/10/2025 a venerdì 24/10/2025)
Euro Summit - I leader dell'UE si riuniscono a Bruxelles per discutere di Ucraina, Medio Oriente, difesa e sicurezza europee, competitività e duplice transizione, alloggi e migrazione. Partecipano, tra gli altri, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e il Presidente della BCE, Christine Lagarde (da giovedì 23/10/2025 a venerdì 24/10/2025)
Education & Open Innovation Forum - Teatro Massimo, Ortigia - Evento organizzato da organizzato da Confindustria e dedicato al futuro del capitale umano come insostituibile leva di sviluppo economico e sociale, in una logica di open innovation. All'evento parteciperanno, tra gli altri, i ministri Calderone, Valditara e Bernini, il Presidente di Confindustria Emanuele Orsini, il Presidente di Piccola Industria, Giovanni Baroni e il delegato per Energia e Transizione Energetica, Aurelio Regina (da giovedì 23/10/2025 a venerdì 24/10/2025)
Venice Sustainable Fashion Forum - La 4ª edizione del Forum mette sotto ai riflettori il tema della sostenibilità nella filiera della moda. "Harmonizing Values" sarà il titolo e il tema conduttore dell'evento annuale organizzato in modo congiunto da Confindustria Moda, TEHA Group e Confindustria Veneto Est, con il sostegno di numerosi partner del settore. Parteciperanno i principali protagonisti della filiera della moda insieme a istituzioni ed esperti del settore (da giovedì 23/10/2025 a venerdì 24/10/2025)
Festival della Scienza di Genova - 23ª edizione dell'evento di riferimento per la diffusione della cultura scientifica. Parola chiave per questa edizione sarà "Intrecci". Ci saranno oltre 250 eventi distribuiti in 35 location, 19 mostre e 98 laboratori, con circa 300 ospiti e 800 giovani coinvolti per raccontare la scienza in modo innovativo, con eventi interattivi e trasversali (da giovedì 23/10/2025 a domenica 02/11/2025)
SAIE - La Fiera delle Costruzioni - Fiera del Levante, Bari - Evento di riferimento in Italia per il settore delle costruzioni, un appuntamento che riunisce la più ampia community di imprese, istituzioni, professionisti e associazioni del comparto. Il titolo di quest'anno è "Il ruolo delle costruzioni tra Piano Casa e PNRR per il futuro del Paese". Ci saranno oltre 500 espositori rappresentativi di tutta la filiera (da giovedì 23/10/2025 a sabato 25/10/2025)
Open Innovation Summit 2025 - "AI e industria, quale sarà il futuro?" - OGR Torino - Appuntamento organizzato da Il Sole 24 Ore e Zest, Ci saranno ospiti istituzionali, giornalisti, startup e imprese, policy maker, istituzioni e centri di ricerca, per confrontarsi sui temi legati all'AI e l'industria. Interverranno, tra gli altri, il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, il Viceministro Valentino Valentini e Regina Corradini D'Arienzo, AD e DG SIMEST (da venerdì 24/10/2025 a sabato 25/10/2025)
Vertice della Coalizione dei Volenterosi - Incontro a Londra tra i vertici Ue, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e i leader della Coalizione dei Volenterosi (Gran Bretagna, Francia, Italia, Finlandia, Danimarca, Norvegia, Polonia e Germania), per discutere su come fornire assistenza all'Ucraina
10:00 - ANIA - "The Savings and Investment Union: Achievements and Perspectives" - Palazzo Taverna, Roma - Convegno internazionale di ANIA "Unione del risparmio e degli investimenti: risultati e prospettive - Stato dell'arte a quasi un anno dal suo lancio". Interverranno, oltre a Giovanni Liverani (Presidente ANIA), esponenti della Commissione europea, del Governo, delle autorità di vigilanza sulle assicurazioni, rappresentanti del settore ed esperti
11:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica e Presidente della Camera - Palazzo del Quirinale - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, partecipano alla cerimonia di consegna delle insegne di Cavaliere dell'Ordine "Al merito del Lavoro" ai Cavalieri del Lavoro nominati il 2 giugno 2025
Titoli di Stato:
Tesoro - Comunicazione BOT
Aziende:
Allcore - CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive
E.P.H. - CDA: Relazione Semestrale
ENI - Appuntamento: Conference call - CDA: Risultati del terzo trimestre 2025
Next Re - CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive
Procter & Gamble - Risultati di periodo
Sanofi - Risultati di periodo
Dati macroeconomici attesi
Venerdì 24/10/2025
01:30 Giappone: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,7%)
02:30 Giappone: PMI manifatturiero (atteso 48,6 punti; preced. 48,5 punti)
07:00 Giappone: Leading indicator (atteso 107,4 punti; preced. 106,1 punti)
08:00 Regno Unito: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,2%; preced. 0,5%)
08:00 Regno Unito: Vendite dettaglio, annuale (atteso 0,6%; preced. 0,7%)
08:45 Francia: Fiducia consumatori, mensile (preced. 87 punti)
09:00 Spagna: Tasso disoccupazione, trimestrale (atteso 10,2%; preced. 10,29%)
09:00 Spagna: Prezzi produzione, annuale (preced. -1,5%)
10:00 Unione Europea: PMI composito (atteso 51 punti; preced. 51,2 punti)
10:00 Unione Europea: PMI servizi (atteso 51,2 punti; preced. 51,3 punti)
10:00 Unione Europea: PMI manifatturiero (atteso 49,8 punti; preced. 49,8 punti)
15:45 USA: PMI composito (preced. 53,9 punti)
15:45 USA: PMI manifatturiero (atteso 51,9 punti; preced. 52 punti)
15:45 USA: PMI servizi (atteso 53,5 punti; preced. 54,2 punti)
16:00 USA: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 55 punti; preced. 55,1 punti)
16:00 USA: Vendita case nuove (atteso 710K unità; preced. 800K unità)
16:00 USA: Vendita case nuove, mensile (preced. 20,5%)
