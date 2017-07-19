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Agenda del 23 marzo 2026
(Teleborsa) - Eventi societari ed istituzionali
Appuntamenti:
Attività di Governo - Ministro Urso in visita ad Ankara - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sarà ad Ankara, dove incontrerà il proprio omologo, il Ministro dell'Industria e della Tecnologia della Repubblica di Turchia, Mehmet Fatih Kacir, per rafforzare il partenariato Italia-Turchia su industria, Spazio e investimenti reciproci. Al centro dei confronti anche la crisi iraniana e le sue implicazioni. Sarà presente anche il presidente dell'ASI, Teodoro Valente (da lunedì 23/03/2026 a martedì 24/03/2026)
Banca d'Italia - Indicatori di solidità finanziaria; Titoli di debito
"Stabilità Finanziaria e Regolamentazione" - Sede Banca d'Italia a Roma - Banca d'Italia, Università Bocconi - Baffi, EIEF e Center for Economic Policy Research (CEPR) organizzano la quinta edizione della conferenza per l'educazione monetaria e finanziaria. La Vice Direttrice generale della Banca d'Italia Chiara Scotti introdurrà la conferenza con un intervento di apertura. È inoltre prevista una keynote lecture, da parte del Prof. Tano Santos della Columbia Business School (da lunedì 23/03/2026 a martedì 24/03/2026)
10:00 - ISTAT - Presentazione del Rapporto sulla competitività dei settori produttivi - Edizione 2026 - Camera di Commercio delle Marche, Ancona - Durante l'evento verranno esposti i principali contenuti del Rapporto che, nell'edizione 2026, propone l'aggiornamento della mappatura dell'esposizione e della vulnerabilità di settori e imprese, nei confronti della domanda e dell'offerta estere. Interverrà, tra gli altri, Francesco Maria Chelli (Presidente Istat)
10:00 - LUISS - "La responsabilità sociale di programmare il futuro" - Aula Carlo Azeglio Ciampi, Villa Blanc, Roma - Il Centro di Ricerca in Strategic Change "Franco Fontana" con Enpaia, l'Ente Nazionale di Previdenza per Addetti e Impiegati in Agricoltura, presenta i risultati del bilancio sociale, aprendo un confronto tra istituzioni, università e parti sociali sulle sfide del welfare e del lavoro. Tra gli interventi, Luigi Abete, Presidente Luiss Business School, Paolo Boccardelli, Rettore LUISS, Giorgio Piazza, Presidente Fondazione Enpaia e Claudio Durigon, Sottosegretario Ministero del Lavoro
10:00 - Presentazione 12° Report italiano sui Minibond - Politecnico di Milano, Campus Bovisa, Milano - Appuntamento annuale organizzato dal Politecnico di Milano, con la presentazione dei dati sul mercato dei minibond, gli strumenti di finanziamento sul mercato mobiliare pensati per le piccole e medie imprese. Interverranno i più importanti player del settore
Titoli di Stato:
Tesoro - Comunicazione BOT
Aziende:
Altea Green Power - CDA: Bilancio
Antares Vision - CDA: Bilancio
Banca Profilo - CDA: Bilancio
ENAV - CDA: Relazione finanziaria annuale relativa all'esercizio 2025 e proposta di destinazione degli utili
Eurogroup Laminations - CDA: Bilancio
Expert.Ai - CDA: Preconsuntivo Bilancio
FILA - CDA: Bilancio
Fope - CDA: Bilancio
IREN - Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati contabili ad analisti finanziari e investitori istituzionali - CDA: Approvazione del Bilancio d'esercizio e Bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 - Comunicato stampa
Nusco - CDA: Bilancio
Omer - CDA: Bilancio
Poste Italiane - Appuntamento: Conference Call alle ore 11.00
Powersoft - CDA: Bilancio
Rai Way - CDA: Approvazione del progetto di Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2025
RCS - CDA: Approvazione del progetto di Bilancio d'esercizio e relativa Relazione sulla Gestione, al 31 dicembre 2025
Seco - CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025
Ubaldi Costruzioni - CDA: Bilancio
Zest - CDA: Bilancio
Dati macroeconomici attesi
Lunedì 23/03/2026
13:30 USA: Indice CFNAI (preced. 0,18 punti)
16:00 Unione Europea: Fiducia consumatori (atteso -15 punti; preced. -12,2 punti)
16:00 USA: Spese costruzioni, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,3%)
(Teleborsa) 23-03-2026 08:10
Lunedì 23/03/2026
Appuntamenti:
Attività di Governo - Ministro Urso in visita ad Ankara - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sarà ad Ankara, dove incontrerà il proprio omologo, il Ministro dell'Industria e della Tecnologia della Repubblica di Turchia, Mehmet Fatih Kacir, per rafforzare il partenariato Italia-Turchia su industria, Spazio e investimenti reciproci. Al centro dei confronti anche la crisi iraniana e le sue implicazioni. Sarà presente anche il presidente dell'ASI, Teodoro Valente (da lunedì 23/03/2026 a martedì 24/03/2026)
Banca d'Italia - Indicatori di solidità finanziaria; Titoli di debito
"Stabilità Finanziaria e Regolamentazione" - Sede Banca d'Italia a Roma - Banca d'Italia, Università Bocconi - Baffi, EIEF e Center for Economic Policy Research (CEPR) organizzano la quinta edizione della conferenza per l'educazione monetaria e finanziaria. La Vice Direttrice generale della Banca d'Italia Chiara Scotti introdurrà la conferenza con un intervento di apertura. È inoltre prevista una keynote lecture, da parte del Prof. Tano Santos della Columbia Business School (da lunedì 23/03/2026 a martedì 24/03/2026)
10:00 - ISTAT - Presentazione del Rapporto sulla competitività dei settori produttivi - Edizione 2026 - Camera di Commercio delle Marche, Ancona - Durante l'evento verranno esposti i principali contenuti del Rapporto che, nell'edizione 2026, propone l'aggiornamento della mappatura dell'esposizione e della vulnerabilità di settori e imprese, nei confronti della domanda e dell'offerta estere. Interverrà, tra gli altri, Francesco Maria Chelli (Presidente Istat)
10:00 - LUISS - "La responsabilità sociale di programmare il futuro" - Aula Carlo Azeglio Ciampi, Villa Blanc, Roma - Il Centro di Ricerca in Strategic Change "Franco Fontana" con Enpaia, l'Ente Nazionale di Previdenza per Addetti e Impiegati in Agricoltura, presenta i risultati del bilancio sociale, aprendo un confronto tra istituzioni, università e parti sociali sulle sfide del welfare e del lavoro. Tra gli interventi, Luigi Abete, Presidente Luiss Business School, Paolo Boccardelli, Rettore LUISS, Giorgio Piazza, Presidente Fondazione Enpaia e Claudio Durigon, Sottosegretario Ministero del Lavoro
10:00 - Presentazione 12° Report italiano sui Minibond - Politecnico di Milano, Campus Bovisa, Milano - Appuntamento annuale organizzato dal Politecnico di Milano, con la presentazione dei dati sul mercato dei minibond, gli strumenti di finanziamento sul mercato mobiliare pensati per le piccole e medie imprese. Interverranno i più importanti player del settore
Titoli di Stato:
Tesoro - Comunicazione BOT
Aziende:
Altea Green Power - CDA: Bilancio
Antares Vision - CDA: Bilancio
Banca Profilo - CDA: Bilancio
ENAV - CDA: Relazione finanziaria annuale relativa all'esercizio 2025 e proposta di destinazione degli utili
Eurogroup Laminations - CDA: Bilancio
Expert.Ai - CDA: Preconsuntivo Bilancio
FILA - CDA: Bilancio
Fope - CDA: Bilancio
IREN - Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati contabili ad analisti finanziari e investitori istituzionali - CDA: Approvazione del Bilancio d'esercizio e Bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 - Comunicato stampa
Nusco - CDA: Bilancio
Omer - CDA: Bilancio
Poste Italiane - Appuntamento: Conference Call alle ore 11.00
Powersoft - CDA: Bilancio
Rai Way - CDA: Approvazione del progetto di Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2025
RCS - CDA: Approvazione del progetto di Bilancio d'esercizio e relativa Relazione sulla Gestione, al 31 dicembre 2025
Seco - CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025
Ubaldi Costruzioni - CDA: Bilancio
Zest - CDA: Bilancio
Dati macroeconomici attesi
Lunedì 23/03/2026
13:30 USA: Indice CFNAI (preced. 0,18 punti)
16:00 Unione Europea: Fiducia consumatori (atteso -15 punti; preced. -12,2 punti)
16:00 USA: Spese costruzioni, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,3%)
(Teleborsa) 23-03-2026 08:10
Titoli citati nella notizia
|Nome
|Prezzo Ultimo Contratto
|Var %
|Ora
|Min oggi
|Max oggi
|Apertura
|Ubaldi Costruzioni
|3,84
|-2,04
|9.35.44
|3,84
|3,84
|3,84
|Zest
|0,121
|-0,82
|9.00.16
|0,121
|0,125
|0,125
|Antares Vision
|4,99
|+0,40
|9.05.13
|4,99
|5,00
|4,99
|Fope
|Enav
|4,868
|-4,17
|10.41.04
|4,862
|5,01
|4,96
|Rai Way
|5,65
|-1,57
|10.40.17
|5,64
|5,73
|5,73
|Iren
|2,39
|-2,37
|10.40.24
|2,25
|2,414
|2,378
|Poste Italiane
|19,545
|-8,88
|10.41.26
|19,51
|20,93
|20,51
|Seco
|2,265
|-2,79
|10.39.10
|2,23
|2,30
|2,30
|Bca Profilo
|0,1455
|-6,13
|10.25.04
|0,1455
|0,155
|0,155
|Omer
|3,39
|+0,00
|9.45.13
|3,39
|3,39
|3,39
|Nusco
|0,56
|+4,67
|9.09.42
|0,56
|0,56
|0,56
|Fila
|7,93
|-0,87
|10.39.22
|7,72
|8,11
|7,96
|Expert.Ai
|1,792
|+2,99
|10.38.26
|1,73
|1,802
|1,80
|Rcs Mediagroup
|0,897
|-1,10
|10.22.41
|0,884
|0,95
|0,95
|Altea Green Power
|6,40
|-1,23
|10.36.19
|6,40
|6,52
|6,47
|Eurogroup Laminations
|1,119
|-2,61
|10.38.30
|1,105
|1,15
|1,15
|Powersoft