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            Notizie Teleborsa

            Agenda del 23 marzo 2026

            News Image (Teleborsa) - Eventi societari ed istituzionali

            Lunedì 23/03/2026


            Appuntamenti:
            Attività di Governo - Ministro Urso in visita ad Ankara - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sarà ad Ankara, dove incontrerà il proprio omologo, il Ministro dell'Industria e della Tecnologia della Repubblica di Turchia, Mehmet Fatih Kacir, per rafforzare il partenariato Italia-Turchia su industria, Spazio e investimenti reciproci. Al centro dei confronti anche la crisi iraniana e le sue implicazioni. Sarà presente anche il presidente dell'ASI, Teodoro Valente (da lunedì 23/03/2026 a martedì 24/03/2026)
            Banca d'Italia - Indicatori di solidità finanziaria; Titoli di debito
            "Stabilità Finanziaria e Regolamentazione" - Sede Banca d'Italia a Roma - Banca d'Italia, Università Bocconi - Baffi, EIEF e Center for Economic Policy Research (CEPR) organizzano la quinta edizione della conferenza per l'educazione monetaria e finanziaria. La Vice Direttrice generale della Banca d'Italia Chiara Scotti introdurrà la conferenza con un intervento di apertura. È inoltre prevista una keynote lecture, da parte del Prof. Tano Santos della Columbia Business School (da lunedì 23/03/2026 a martedì 24/03/2026)
            10:00 - ISTAT - Presentazione del Rapporto sulla competitività dei settori produttivi - Edizione 2026 - Camera di Commercio delle Marche, Ancona - Durante l'evento verranno esposti i principali contenuti del Rapporto che, nell'edizione 2026, propone l'aggiornamento della mappatura dell'esposizione e della vulnerabilità di settori e imprese, nei confronti della domanda e dell'offerta estere. Interverrà, tra gli altri, Francesco Maria Chelli (Presidente Istat)
            10:00 - LUISS - "La responsabilità sociale di programmare il futuro" - Aula Carlo Azeglio Ciampi, Villa Blanc, Roma - Il Centro di Ricerca in Strategic Change "Franco Fontana" con Enpaia, l'Ente Nazionale di Previdenza per Addetti e Impiegati in Agricoltura, presenta i risultati del bilancio sociale, aprendo un confronto tra istituzioni, università e parti sociali sulle sfide del welfare e del lavoro. Tra gli interventi, Luigi Abete, Presidente Luiss Business School, Paolo Boccardelli, Rettore LUISS, Giorgio Piazza, Presidente Fondazione Enpaia e Claudio Durigon, Sottosegretario Ministero del Lavoro
            10:00 - Presentazione 12° Report italiano sui Minibond - Politecnico di Milano, Campus Bovisa, Milano - Appuntamento annuale organizzato dal Politecnico di Milano, con la presentazione dei dati sul mercato dei minibond, gli strumenti di finanziamento sul mercato mobiliare pensati per le piccole e medie imprese. Interverranno i più importanti player del settore
            Titoli di Stato:
            Tesoro - Comunicazione BOT
            Aziende:
            Altea Green Power - CDA: Bilancio
            Antares Vision - CDA: Bilancio
            Banca Profilo - CDA: Bilancio
            ENAV - CDA: Relazione finanziaria annuale relativa all'esercizio 2025 e proposta di destinazione degli utili
            Eurogroup Laminations - CDA: Bilancio
            Expert.Ai - CDA: Preconsuntivo Bilancio
            FILA - CDA: Bilancio
            Fope - CDA: Bilancio
            IREN - Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati contabili ad analisti finanziari e investitori istituzionali - CDA: Approvazione del Bilancio d'esercizio e Bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 - Comunicato stampa
            Nusco - CDA: Bilancio
            Omer - CDA: Bilancio
            Poste Italiane - Appuntamento: Conference Call alle ore 11.00
            Powersoft - CDA: Bilancio
            Rai Way - CDA: Approvazione del progetto di Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2025
            RCS - CDA: Approvazione del progetto di Bilancio d'esercizio e relativa Relazione sulla Gestione, al 31 dicembre 2025
            Seco - CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025
            Ubaldi Costruzioni - CDA: Bilancio
            Zest - CDA: Bilancio


            Dati macroeconomici attesi

            Lunedì 23/03/2026
            13:30 USA: Indice CFNAI (preced. 0,18 punti)
            16:00 Unione Europea: Fiducia consumatori (atteso -15 punti; preced. -12,2 punti)
            16:00 USA: Spese costruzioni, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,3%)


            (Teleborsa) 23-03-2026 08:10

            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Ubaldi Costruzioni 3,84 -2,04 9.35.44 3,84 3,84 3,84
            Zest 0,121 -0,82 9.00.16 0,121 0,125 0,125
            Antares Vision 4,99 +0,40 9.05.13 4,99 5,00 4,99
            Fope
            Enav 4,868 -4,17 10.41.04 4,862 5,01 4,96
            Rai Way 5,65 -1,57 10.40.17 5,64 5,73 5,73
            Iren 2,39 -2,37 10.40.24 2,25 2,414 2,378
            Poste Italiane 19,545 -8,88 10.41.26 19,51 20,93 20,51
            Seco 2,265 -2,79 10.39.10 2,23 2,30 2,30
            Bca Profilo 0,1455 -6,13 10.25.04 0,1455 0,155 0,155
            Omer 3,39 +0,00 9.45.13 3,39 3,39 3,39
            Nusco 0,56 +4,67 9.09.42 0,56 0,56 0,56
            Fila 7,93 -0,87 10.39.22 7,72 8,11 7,96
            Expert.Ai 1,792 +2,99 10.38.26 1,73 1,802 1,80
            Rcs Mediagroup 0,897 -1,10 10.22.41 0,884 0,95 0,95
            Altea Green Power 6,40 -1,23 10.36.19 6,40 6,52 6,47
            Eurogroup Laminations 1,119 -2,61 10.38.30 1,105 1,15 1,15
            Powersoft


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