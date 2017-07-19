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Agenda del 21 agosto 2026
(Teleborsa) - Eventi societari ed istituzionali
Appuntamenti:
Incontri al Caffè de La Versiliana 2026 - Marina di Pietrasanta - 47ª edizione del Festival La Versiliana, gli "Incontri al Caffè" con un ciclo di dibattiti, interviste e confronti dedicati ai temi della politica, dell'economia, dell'attualità, della cultura e della società. La rassegna ospita esponenti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale, del giornalismo e della cultura, offrendo ogni giorno occasioni di approfondimento e dialogo con il pubblico (da domenica 02/08/2026 a lunedì 31/08/2026)
Scadenze tecniche - Scadenza Futures su azioni e Opzioni
Rating sovrano - Olanda e Irlanda - Moody's pubblica la revisione del merito di credito
Rimini Meeting 2026 - "L'amor che move il sole e l'altre stelle" - Fiera di Rimini - Alla 47ª edizione del Meeting per l'amicizia fra i popoli partecipano ogni anno esponenti di primo piano del panorama culturale, sociale e politico del Paese. Sono previsti 150 convegni con circa 500 relatori italiani e internazionali, tra i quali Bernhard Scholz (Presidente Fondazione Meeting per l'amicizia fra i popoli ETS), Raffaele Fitto (Vicepresidente della Commissione Europea), Gabriele Fava (Presidente INPS), Roberta Metsola (Presidente del Parlamento Europeo) e i ministri Tajani, Salvini, Urso, Giuli, Valditara e Lollobrigida. Sarà presente Papa Leone XIV (da venerdì 21/08/2026 a mercoledì 26/08/2026)
10:00 - BCE - Risultati dell'Indagine sulle Aspettative dei Consumatori della BCE - Luglio 2026
20:15 - XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 - Taranto - Cerimonia di apertura della XX edizione dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni
Titoli di Stato:
Tesoro - Comunicazione BTP Short - BTP€i
Dati macroeconomici attesi
Venerdì 21/08/2026
01:30 Giappone: Prezzi consumo, annuale (preced. 1,6%)
02:30 Giappone: PMI manifatturiero (atteso 55,1 punti; preced. 54,5 punti)
08:00 Regno Unito: Vendite dettaglio, annuale (preced. 4,2%)
08:00 Regno Unito: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,4%; preced. 1%)
08:45 Francia: Fiducia imprese, mensile (atteso 101 punti; preced. 101 punti)
10:00 Unione Europea: PMI manifatturiero (atteso 51,8 punti; preced. 51,9 punti)
10:00 Unione Europea: PMI servizi (atteso 51,5 punti; preced. 51,7 punti)
10:00 Unione Europea: PMI composito (atteso 51,7 punti; preced. 52 punti)
15:45 USA: PMI composito (preced. 54,5 punti)
15:45 USA: PMI servizi (atteso 53,9 punti; preced. 54,6 punti)
15:45 USA: PMI manifatturiero (atteso 54 punti; preced. 53,9 punti)
16:00 Unione Europea: Fiducia consumatori (atteso -16 punti; preced. -15,9 punti)
(Teleborsa) 21-08-2026 08:10
Venerdì 21/08/2026
Appuntamenti:
Incontri al Caffè de La Versiliana 2026 - Marina di Pietrasanta - 47ª edizione del Festival La Versiliana, gli "Incontri al Caffè" con un ciclo di dibattiti, interviste e confronti dedicati ai temi della politica, dell'economia, dell'attualità, della cultura e della società. La rassegna ospita esponenti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale, del giornalismo e della cultura, offrendo ogni giorno occasioni di approfondimento e dialogo con il pubblico (da domenica 02/08/2026 a lunedì 31/08/2026)
Scadenze tecniche - Scadenza Futures su azioni e Opzioni
Rating sovrano - Olanda e Irlanda - Moody's pubblica la revisione del merito di credito
Rimini Meeting 2026 - "L'amor che move il sole e l'altre stelle" - Fiera di Rimini - Alla 47ª edizione del Meeting per l'amicizia fra i popoli partecipano ogni anno esponenti di primo piano del panorama culturale, sociale e politico del Paese. Sono previsti 150 convegni con circa 500 relatori italiani e internazionali, tra i quali Bernhard Scholz (Presidente Fondazione Meeting per l'amicizia fra i popoli ETS), Raffaele Fitto (Vicepresidente della Commissione Europea), Gabriele Fava (Presidente INPS), Roberta Metsola (Presidente del Parlamento Europeo) e i ministri Tajani, Salvini, Urso, Giuli, Valditara e Lollobrigida. Sarà presente Papa Leone XIV (da venerdì 21/08/2026 a mercoledì 26/08/2026)
10:00 - BCE - Risultati dell'Indagine sulle Aspettative dei Consumatori della BCE - Luglio 2026
20:15 - XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 - Taranto - Cerimonia di apertura della XX edizione dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni
Titoli di Stato:
Tesoro - Comunicazione BTP Short - BTP€i
Dati macroeconomici attesi
Venerdì 21/08/2026
01:30 Giappone: Prezzi consumo, annuale (preced. 1,6%)
02:30 Giappone: PMI manifatturiero (atteso 55,1 punti; preced. 54,5 punti)
08:00 Regno Unito: Vendite dettaglio, annuale (preced. 4,2%)
08:00 Regno Unito: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,4%; preced. 1%)
08:45 Francia: Fiducia imprese, mensile (atteso 101 punti; preced. 101 punti)
10:00 Unione Europea: PMI manifatturiero (atteso 51,8 punti; preced. 51,9 punti)
10:00 Unione Europea: PMI servizi (atteso 51,5 punti; preced. 51,7 punti)
10:00 Unione Europea: PMI composito (atteso 51,7 punti; preced. 52 punti)
15:45 USA: PMI composito (preced. 54,5 punti)
15:45 USA: PMI servizi (atteso 53,9 punti; preced. 54,6 punti)
15:45 USA: PMI manifatturiero (atteso 54 punti; preced. 53,9 punti)
16:00 Unione Europea: Fiducia consumatori (atteso -16 punti; preced. -15,9 punti)
(Teleborsa) 21-08-2026 08:10