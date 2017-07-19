Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › finanza
Agenda del 2 marzo 2026
(Teleborsa) - Eventi societari ed istituzionali
Appuntamenti:
Milano Fashion Week Women 2026 - Torna Milano Moda Donna, settimana dedicata alla moda femminile, con numerose sfilate e presentazioni delle grandi Maison che hanno reso famoso il Made in Italy. Protagoniste dell'evento organizzato da Camera Nazionale della Moda Italiana, le collezioni autunno/inverno 2026/27 (da martedì 24/02/2026 a lunedì 02/03/2026)
Auto - Immatricolazioni di febbraio a cura del Ministero dei Trasporti
Consiglio dell'Unione europea - Lefkosia - Riunione informale del Consiglio Affari generali (da lunedì 02/03/2026 a martedì 03/03/2026)
Banca d'Italia - €-coin: Ita-coin
MWC Barcelona 2026 - Si svolge a Barcellona l'annuale "Mobile World Congress", il più importante evento dedicato alla telefonia mobile e al mondo dell'innovazione ad ampio raggio che riunisce decine di migliaia di dirigenti di alto livello delle migliori aziende globali, governi internazionali e imprese tecnologiche all'avanguardia. Quest'anno si celebra il 20° anniversario di MWC in Barcellona (da lunedì 02/03/2026 a giovedì 05/03/2026)
PFI2026 - Premio Film Impresa - Roma, Cinema Quattro Fontane - 4ª edizione della manifestazione dedicata al cinema d'impresa con incontri, talk e programmi tematici che affronteranno l'impresa del racconto e della comunicazione. Manifestazione ideata e realizzata da Unindustria con il supporto di Confindustria. Il 4 marzo alle ore 19.30 interverrà il ministro Urso (da lunedì 02/03/2026 a mercoledì 04/03/2026)
Attività di Governo - Ministro Salvini - Il Vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, alle ore 10.30 effettuerà un sopralluogo tecnico al cantiere di risanamento e riqualificazione degli edifici ALER (via Morgantini, 5) a Milano. A seguire, alle ore 16.15 il ministro effettuerà un sopralluogo tecnico al cantiere ALER (via Tommaso Grossi, 6) a Bergamo
10:00 - Istat - Pil e indebitamento AP - Anno 2025
12:00 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Senato della Repubblica - Sala Caduti di Nassirya (Palazzo Madama) - Il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso interviene alla conferenza stampa organizzata dalla Fondazione Farefuturo "Sì per l'Italia! - Presentazione del report sull'impatto della giustizia sul sistema produttivo italiano"
17:10 - Attività di Governo - Ministro Salvini - Sopralluogo tecnico del Vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini al cantiere del nuovo treno Orio-Aeroporto e ai nuovi spazi partenze - Aeroporto Orio al Serio
Borsa:
Corea del Sud - Borsa di Seoul chiusa per festività
Titoli di Stato:
Tesoro - Regolamento medio-lungo
Aziende:
Anima Holding - CDA: Bilancio
I.Co.P - CDA: Bilancio
Lottomatica - CDA: Approvazione del progetto di Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2025 e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025
Dati macroeconomici attesi
Lunedì 02/03/2026
01:30 Giappone: PMI manifatturiero (atteso 52,8 punti; preced. 51,5 punti)
08:00 Germania: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0%; preced. 0,1%)
08:00 Germania: Vendite dettaglio, annuale (preced. 1,5%)
10:00 Unione Europea: PMI manifatturiero (atteso 50,8 punti; preced. 49,5 punti)
10:30 Regno Unito: M4, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,3%)
10:30 Regno Unito: Crediti consumo, mensile (preced. 1,52 Mld £)
15:45 USA: PMI manifatturiero (atteso 51,2 punti; preced. 52,4 punti)
16:00 USA: ISM manifatturiero (atteso 51,7 punti; preced. 52,6 punti)
(Teleborsa) 02-03-2026 08:10
