Agenda del 19 dicembre 2025
(Teleborsa) - Eventi societari ed istituzionali
Appuntamenti:
Consiglio europeo - I leader dell'UE discuteranno di Ucraina, Medio Oriente, difesa e sicurezza europee, prossimo quadro finanziario pluriennale, allargamento e riforme, migrazione, geoeconomia e competitività (da giovedì 18/12/2025 a venerdì 19/12/2025)
Scadenze tecniche - Scadenza Futures su azioni e Opzioni; Scadenza Futures su indice FTSE MIB e FTSE Italia PIR Mid Cap TR; Scadenza futures su dividendi e su FTSE MIB Div
Banca d'Italia - Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero
BOJ - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi
08:00 - Economia - Gran Bretagna - Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna
11:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica al COVI - Sede del COVI, Roma -Il Presidente Sergio Mattarella sarà in collegamento in video conferenza dal Comando Operativo di vertice Interforze per rivolgere gli auguri ai contingenti militari italiani impegnati nei teatri di operazioni internazionali
17:30 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica, scambio degli auguri - Quirinale -Il Presidente Sergio Mattarella sarà alla cerimonia per lo scambio degli auguri di fine anno con i Rappresentanti delle Istituzioni, delle Forze politiche e della Società civile
Aziende:
Giglio Group - Assemblea: Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31.12.2024
Dati macroeconomici attesi
Venerdì 19/12/2025
00:30 Giappone: Prezzi consumo, annuale (preced. 3%)
08:00 Germania: Indice GFK (atteso -23 punti; preced. -23,2 punti)
08:00 Germania: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,1%)
08:00 Germania: Prezzi produzione, annuale (atteso -2,2%; preced. -1,8%)
08:00 Regno Unito: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,3%; preced. -1,1%)
08:00 Regno Unito: Vendite dettaglio, annuale (atteso 1,6%; preced. 0,2%)
08:45 Francia: Prezzi produzione, annuale (preced. -0,8%)
10:00 Unione Europea: Partite correnti Zona Euro (atteso 19,6 Mld Euro; preced. 23,1 Mld Euro)
10:00 Italia: Fiducia imprese (preced. 96,1 punti)
10:00 Italia: Fiducia consumatori (preced. 95 punti)
12:00 Italia: Produzione costruzioni, mensile (preced. 0,9%)
16:00 Unione Europea: Fiducia consumatori (atteso -14 punti; preced. -14,2 punti)
16:00 USA: Vendita case esistenti (atteso 4,15 Mln unità; preced. 4,1 Mln unità)
16:00 USA: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 53,5 punti; preced. 51 punti)
16:00 USA: Vendita case esistenti, mensile (preced. 1,2%)
(Teleborsa) 19-12-2025 08:10
|0,129