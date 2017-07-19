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Agenda del 19 agosto 2026
(Teleborsa) - Eventi societari ed istituzionali
Appuntamenti:
Incontri al Caffè de La Versiliana 2026 - Marina di Pietrasanta - 47ª edizione del Festival La Versiliana, gli "Incontri al Caffè" con un ciclo di dibattiti, interviste e confronti dedicati ai temi della politica, dell'economia, dell'attualità, della cultura e della società. La rassegna ospita esponenti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale, del giornalismo e della cultura, offrendo ogni giorno occasioni di approfondimento e dialogo con il pubblico (da domenica 02/08/2026 a lunedì 31/08/2026)
Banca d'Italia - Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero
FOMC - Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria
Dati macroeconomici attesi
Mercoledì 19/08/2026
01:50 Giappone: Ordini macchinari core, mensile (atteso 7,2%; preced. -12,4%)
08:00 Regno Unito: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,1%)
08:00 Regno Unito: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,2%; preced. 0%)
08:00 Regno Unito: Prezzi produzione, annuale (atteso 3,2%; preced. 3,5%)
08:00 Regno Unito: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,9%; preced. 2,6%)
10:00 Unione Europea: Partite correnti Zona Euro (atteso 26,8 Mld Euro; preced. 25 Mld Euro)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,9%; preced. 2,8%)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, mensile (atteso 2,8%; preced. -0,1%)
13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. 3,6%)
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. 17,42 Mln barili)
(Teleborsa) 19-08-2026 08:10
Mercoledì 19/08/2026
Appuntamenti:
Incontri al Caffè de La Versiliana 2026 - Marina di Pietrasanta - 47ª edizione del Festival La Versiliana, gli "Incontri al Caffè" con un ciclo di dibattiti, interviste e confronti dedicati ai temi della politica, dell'economia, dell'attualità, della cultura e della società. La rassegna ospita esponenti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale, del giornalismo e della cultura, offrendo ogni giorno occasioni di approfondimento e dialogo con il pubblico (da domenica 02/08/2026 a lunedì 31/08/2026)
Banca d'Italia - Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero
FOMC - Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria
Dati macroeconomici attesi
Mercoledì 19/08/2026
01:50 Giappone: Ordini macchinari core, mensile (atteso 7,2%; preced. -12,4%)
08:00 Regno Unito: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,1%)
08:00 Regno Unito: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,2%; preced. 0%)
08:00 Regno Unito: Prezzi produzione, annuale (atteso 3,2%; preced. 3,5%)
08:00 Regno Unito: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,9%; preced. 2,6%)
10:00 Unione Europea: Partite correnti Zona Euro (atteso 26,8 Mld Euro; preced. 25 Mld Euro)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,9%; preced. 2,8%)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, mensile (atteso 2,8%; preced. -0,1%)
13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. 3,6%)
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. 17,42 Mln barili)
(Teleborsa) 19-08-2026 08:10