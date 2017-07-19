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            Notizie Teleborsa

            Agenda del 19 agosto 2026

            News Image (Teleborsa) - Eventi societari ed istituzionali

            Mercoledì 19/08/2026


            Appuntamenti:
            Incontri al Caffè de La Versiliana 2026 - Marina di Pietrasanta - 47ª edizione del Festival La Versiliana, gli "Incontri al Caffè" con un ciclo di dibattiti, interviste e confronti dedicati ai temi della politica, dell'economia, dell'attualità, della cultura e della società. La rassegna ospita esponenti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale, del giornalismo e della cultura, offrendo ogni giorno occasioni di approfondimento e dialogo con il pubblico (da domenica 02/08/2026 a lunedì 31/08/2026)
            Banca d'Italia - Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero
            FOMC - Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria


            Dati macroeconomici attesi

            Mercoledì 19/08/2026
            01:50 Giappone: Ordini macchinari core, mensile (atteso 7,2%; preced. -12,4%)
            08:00 Regno Unito: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,1%)
            08:00 Regno Unito: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,2%; preced. 0%)
            08:00 Regno Unito: Prezzi produzione, annuale (atteso 3,2%; preced. 3,5%)
            08:00 Regno Unito: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,9%; preced. 2,6%)
            10:00 Unione Europea: Partite correnti Zona Euro (atteso 26,8 Mld Euro; preced. 25 Mld Euro)
            11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,9%; preced. 2,8%)
            11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, mensile (atteso 2,8%; preced. -0,1%)
            13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. 3,6%)
            16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. 17,42 Mln barili)


            (Teleborsa) 19-08-2026 08:10


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