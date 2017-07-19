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            Notizie Teleborsa

            Agenda del 17 luglio 2026

            News Image (Teleborsa) - Eventi societari ed istituzionali

            Venerdì 17/07/2026


            Appuntamenti:
            UE - Riunione informale dei ministri della giustizia e degli affari interni - Dublino - La riunione sarà presieduta dal Ministro della Giustizia, degli Affari Interni e della Migrazione dell'Irlanda, Jim O'Callaghan (da giovedì 16/07/2026 a venerdì 17/07/2026)
            Scadenze tecniche - Scadenza Futures su azioni e Opzioni
            Banca d'Italia - Bollettino Economico; Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero
            Rating sovrano - Spagna - Moody's pubblica la revisione del merito di credito
            Giffoni Film Festival 2026 - La 56ª edizione del Giffoni Film Festival avrà come tema, quest'anno, "Le Cose impossibili". Giffoni56 si svolge a Giffoni Valle Piana e ha lo scopo di promuovere e far conoscere il cinema per ragazzi. Il programma del festival cinematografico include 104 opere in concorso (suddivise in 42 lungometraggi e 62 cortometraggi) e oltre 100 ospiti (da venerdì 17/07/2026 a sabato 25/07/2026)
            09:30 - Assemblea Federcasse 2026 - Roma, Auditorium della Tecnica - Tema dell'Assemblea annuale di Federcasse (Associazione Nazionale delle Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali e Casse Raiffeisen) è "Generare futuri. 135 anni dalla Rerum Novarum, 80 anni di Repubblica, 10 anni dalla riforma delle BCC" Repubblica, 10 anni dalla riforma delle BCC". Durante l'Assemblea, il Presidente Augusto dell'Erba presenterà la Relazione del Consiglio Nazionale, che trarrà un bilancio a dieci anni dall'approvazione della riforma del credito cooperativo. Interverrà anche Piero Cipollone, Membro del Comitato Esecutivo della BCE che parlerà dell'Euro Digitale. Attesi esponenti delle Istituzioni e del mondo accademico
            16:00 - Attività di Governo - Ministro Urso - Aci Castello (Catania), Four Points by Sheraton - Il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, interviene all'evento "A safer Mediterranean for a stronger Europe", promosso dall'ECR (Partito dei Conservatori e Riformisti Europei) nell'ambito degli European Awareness Days
            20:30 - Attività di Governo - Ministro Urso - Acireale (Catania), piazza Duomo - Il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, partecipa alla 61ª edizione del Premio "Aci & Galatea"
            Aziende:
            3M - Risultati di periodo
            Burberry - Risultati di periodo: Q1 2027
            Eqt Ab - Risultati di periodo: Half Year 2026
            Volvo Car Ab - Risultati di periodo: Q2 2026


            Dati macroeconomici attesi

            Venerdì 17/07/2026
            10:00 Unione Europea: Partite correnti Zona Euro (atteso 18,1 Mld Euro; preced. 16 Mld Euro)
            10:00 Italia: Produzione costruzioni, mensile (preced. 0,3%)
            11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,8%; preced. 3,2%)
            11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, mensile (atteso -0,1%; preced. 0,1%)
            14:30 USA: Prezzi export, mensile (atteso -0,4%; preced. 1,3%)
            14:30 USA: Prezzi import, mensile (atteso -0,7%; preced. 1,9%)
            14:30 USA: Permessi edilizi (atteso 1,4 Mln unità; preced. 1,41 Mln unità)
            14:30 USA: Permessi edilizi, mensile (preced. -0,9%)
            14:30 USA: Apertura cantieri (atteso 1,32 Mln unità; preced. 1,18 Mln unità)
            14:30 USA: Apertura cantieri, mensile (preced. -15,4%)
            15:15 USA: Produzione industriale, annuale (preced. 1,7%)
            15:15 USA: Produzione industriale, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,1%)
            16:00 USA: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 51 punti; preced. 49,5 punti)


            (Teleborsa) 17-07-2026 08:10

            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Volvo Car Ab
            Eqt Ab


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