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Agenda del 15 maggio 2026
(Teleborsa) - Eventi societari ed istituzionali
Appuntamenti:
ASviS - Festival dello Sviluppo sostenibile 2026 - Decima edizione del festival organizzato da Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), con lo scopo di sensibilizzare e mobilitare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale e sui 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite (da mercoledì 06/05/2026 a venerdì 22/05/2026)
Salone Internazionale del Libro di Torino - Lingotto Fiere, Torino - Il titolo della 38ª edizione del Salone internazionale del Libro è "Il mondo salvato dai ragazzini". Il Salone è una delle più importanti manifestazione italiane nel campo dell'editoria, include oltre 1.200 appuntamenti con autori, editori, dibattiti, laboratori e presentazioni, estendendosi anche fuori dal Lingotto tramite il Salone Off in città. Parteciperanno tantissimi autori e nomi noti della letteratura (da giovedì 14/05/2026 a lunedì 18/05/2026)
12:00 - Associazione Concorsualisti Milano - "Il Gestore della Crisi 4.0..." - Milano Marittima, Palace Hotel - Convegno "Il Gestore della Crisi 4.0: indipendenza, strategie operative avanzate, responsabilità e compensi nel nuovo Codice della Crisi", organizzato dall'Associazione Concorsualisti Milano con il coinvolgimento di importanti professionisti e magistrati del settore. L'evento approfondirà le novità del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, con focus su indipendenza, strategie operative, responsabilità e compensi del curatore. Riflessioni su criticità della riforma e sull'efficienza delle procedure (da giovedì 14/05/2026 a venerdì 15/05/2026)
Scadenze tecniche - Scadenza Futures su azioni e Opzioni
Premio per la scuola "Inventiamo una banconota" - Premiazione dell'edizione 2025-2026 - Banca d'Italia Centro Convegni Carlo Azeglio Ciampi, Roma - Cerimonia di premiazione della tredicesima edizione del Premio per la scuola "Inventiamo una banconota"
Banca d'Italia - Debito delle Amministrazioni centrali; Mercato finanziario; Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche; Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell'Italia; Finanza pubblica, fabbisogno e debito
BCE - Bollettino Economico
Rating sovrano - Italia - S&P Global pubblica la revisione del merito di credito
Rating sovrano - Spagna - S&P Global pubblica la revisione del merito di credito
Rating sovrano - Germania - Fitch pubblica la revisione del merito di credito
09:00 - Investopia Milan 2026 - Palazzo Mezzanotte, Milano - 4ª edizione dell'evento promosso da EFG Consulting con il Ministerodell'Economia degli Emirati Arabi Uniti, che riunirà investitori, istituzioni e imprese, per confrontarsi sulle principali trasformazioni dell'economia globale. Interverranno, tra gli altri, i ministri Adolfo Urso, Gianmarco Mazzi e Giancarlo Giorgetti, Giovanni Bozzetti, Presidente di EFG Consulting, Jean Fares, CEO di Investopia, Abdulla bin Touq Al Marri, Ministro dell'Economia e del Turismo EAU, Mohammad Alhawi, Sottosegretario del Ministero degli Investimenti degli EAU e Fabio Pompei, CEO di Deloitte Central Mediterranean, Fabrizio Testa, CEO di Borsa Italiana e Ignazio La Russa, Presidente del Senato
11:00 - Istat - Cento anni di Istat - percorsi di vita delle generazioni
Titoli di Stato:
Tesoro - Regolamento medio-lungo
Aziende:
Interpump - CDA: Approvazione Resoconto intermedio di gestione I Trimestre 2026
IREN - Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati contabili ad analisti finanziari e investitori istituzionali - CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31 marzo 2026 - Comunicato stampa
Reply - CDA: Risultati Consolidati del Primo Trimestre 2026 - Q1 Earnings Call
Dati macroeconomici attesi
Venerdì 15/05/2026
01:50 Giappone: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,7%; preced. 0,8%)
10:00 Italia: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,8%; preced. 1,7%)
10:00 Italia: Prezzi consumo, mensile (atteso 1,2%; preced. 0,5%)
14:30 USA: Empire State Index (atteso 7,3 punti; preced. 11 punti)
15:15 USA: Produzione industriale, annuale (preced. 0,7%)
15:15 USA: Produzione industriale, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,5%)
(Teleborsa) 15-05-2026 08:10
Venerdì 15/05/2026
Appuntamenti:
ASviS - Festival dello Sviluppo sostenibile 2026 - Decima edizione del festival organizzato da Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), con lo scopo di sensibilizzare e mobilitare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale e sui 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite (da mercoledì 06/05/2026 a venerdì 22/05/2026)
Salone Internazionale del Libro di Torino - Lingotto Fiere, Torino - Il titolo della 38ª edizione del Salone internazionale del Libro è "Il mondo salvato dai ragazzini". Il Salone è una delle più importanti manifestazione italiane nel campo dell'editoria, include oltre 1.200 appuntamenti con autori, editori, dibattiti, laboratori e presentazioni, estendendosi anche fuori dal Lingotto tramite il Salone Off in città. Parteciperanno tantissimi autori e nomi noti della letteratura (da giovedì 14/05/2026 a lunedì 18/05/2026)
12:00 - Associazione Concorsualisti Milano - "Il Gestore della Crisi 4.0..." - Milano Marittima, Palace Hotel - Convegno "Il Gestore della Crisi 4.0: indipendenza, strategie operative avanzate, responsabilità e compensi nel nuovo Codice della Crisi", organizzato dall'Associazione Concorsualisti Milano con il coinvolgimento di importanti professionisti e magistrati del settore. L'evento approfondirà le novità del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, con focus su indipendenza, strategie operative, responsabilità e compensi del curatore. Riflessioni su criticità della riforma e sull'efficienza delle procedure (da giovedì 14/05/2026 a venerdì 15/05/2026)
Scadenze tecniche - Scadenza Futures su azioni e Opzioni
Premio per la scuola "Inventiamo una banconota" - Premiazione dell'edizione 2025-2026 - Banca d'Italia Centro Convegni Carlo Azeglio Ciampi, Roma - Cerimonia di premiazione della tredicesima edizione del Premio per la scuola "Inventiamo una banconota"
Banca d'Italia - Debito delle Amministrazioni centrali; Mercato finanziario; Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche; Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell'Italia; Finanza pubblica, fabbisogno e debito
BCE - Bollettino Economico
Rating sovrano - Italia - S&P Global pubblica la revisione del merito di credito
Rating sovrano - Spagna - S&P Global pubblica la revisione del merito di credito
Rating sovrano - Germania - Fitch pubblica la revisione del merito di credito
09:00 - Investopia Milan 2026 - Palazzo Mezzanotte, Milano - 4ª edizione dell'evento promosso da EFG Consulting con il Ministerodell'Economia degli Emirati Arabi Uniti, che riunirà investitori, istituzioni e imprese, per confrontarsi sulle principali trasformazioni dell'economia globale. Interverranno, tra gli altri, i ministri Adolfo Urso, Gianmarco Mazzi e Giancarlo Giorgetti, Giovanni Bozzetti, Presidente di EFG Consulting, Jean Fares, CEO di Investopia, Abdulla bin Touq Al Marri, Ministro dell'Economia e del Turismo EAU, Mohammad Alhawi, Sottosegretario del Ministero degli Investimenti degli EAU e Fabio Pompei, CEO di Deloitte Central Mediterranean, Fabrizio Testa, CEO di Borsa Italiana e Ignazio La Russa, Presidente del Senato
11:00 - Istat - Cento anni di Istat - percorsi di vita delle generazioni
Titoli di Stato:
Tesoro - Regolamento medio-lungo
Aziende:
Interpump - CDA: Approvazione Resoconto intermedio di gestione I Trimestre 2026
IREN - Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati contabili ad analisti finanziari e investitori istituzionali - CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31 marzo 2026 - Comunicato stampa
Reply - CDA: Risultati Consolidati del Primo Trimestre 2026 - Q1 Earnings Call
Dati macroeconomici attesi
Venerdì 15/05/2026
01:50 Giappone: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,7%; preced. 0,8%)
10:00 Italia: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,8%; preced. 1,7%)
10:00 Italia: Prezzi consumo, mensile (atteso 1,2%; preced. 0,5%)
14:30 USA: Empire State Index (atteso 7,3 punti; preced. 11 punti)
15:15 USA: Produzione industriale, annuale (preced. 0,7%)
15:15 USA: Produzione industriale, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,5%)
(Teleborsa) 15-05-2026 08:10
Titoli citati nella notizia
|Nome
|Prezzo Ultimo Contratto
|Var %
|Ora
|Min oggi
|Max oggi
|Apertura
|Interpump Group
|37,50
|Reply
|92,95
|Iren
|2,772