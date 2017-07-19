Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Teleborsa

            Agenda del 15 luglio 2026

            News Image (Teleborsa) - Eventi societari ed istituzionali

            Mercoledì 15/07/2026


            Appuntamenti:
            Global Nobel Laureates Assembly on Artificial Intelligence and Nuclear War - Castel Gandolfo e Campidoglio, Roma - Summit di Premi Nobel, leader mondiali ed esperti di IA verso la Dichiarazione di Roma per una Pace Disarmata e Disarmante. 30 Premi Nobel, 30 Paesi rappresentati, ex Capi di Stato e di Governo, 20 principali esperti di IA, tra cui OpenAI, Google DeepMind, AARU e Anthropic, e 30 tra le più importanti università e istituzioni di ricerca del mondo si confronteranno su sicurezza internazionale, governance delle tecnologie emergenti, disarmo e costruzione di un'economia orientata alla pace. Al centro del dibattito vi sarà la ricerca di un nuovo paradigma globale capace di coniugare innovazione, responsabilità ed etica. L'evento si concluderà con una sessione solenne in Campidoglio (da martedì 14/07/2026 a giovedì 16/07/2026)
            Parlamento Europeo - ECON committee meeting - Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento Europeo
            Banca d'Italia - Mercato finanziario; Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell'Italia; Debito delle Amministrazioni centrali; Finanza pubblica, fabbisogno e debito; Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche
            Fed - Warsh, Rapporto di metà anno (Senato) - Il Presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh, presenta il rapporto di metà anno sulle linee guida della politica monetaria presso la Commissione bancaria al Senato
            Bank of Canada - Riunione di politica monetaria e annuncio tassi
            Fed - Beige Book
            10:00 - ABI - Assemblea Annuale 2026 - Roma, Auditorium della Tecnica - All'assemblea degli associati dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI) interverranno, Antonio Patuelli (Presidente dell'ABI), Fabio Panetta (Governatore della Banca d'Italia), Giancarlo Giorgetti (Ministro dell'Economia e delle Finanze) e Gabriele Fava (Presidente INPS). A seguire ci saranno il Consiglio ABI e il Comitato esecutivo ABI
            10:00 - Attività di Governo - Urso, Tavolo della Moda - Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, presiede il Tavolo della Moda, alla presenza del ministro delegato per l'Industria francese, Sébastien Martin. Segue, alle ore 10.45, una Conferenza stampa con i due Ministri. Previsto inoltre un giro tavolo per gli operatori
            11:00 - Istat - Aggiornamento ATECO 2025
            11:00 - Osservatorio ECM Euronext Growth Milan - Palazzo Mezzanotte, Milano - Presentazione dell'Osservatorio ECM Euronext Growth Milan 2026 di IRTOP Consulting. Tra gli interventi, Giulio Centemero, Commissione Finanze Camera dei deputati, Barbara Lunghi, Head of Primary Market Borsa Italiana, Anna Lambiase, CEO IRTOP Consulting, Gianluigi Serafini, Equity Partner GA Alliance e Paolo Giovanni Gatti, Partner Nexia Audirevi
            11:00 - Assemblea Pubblica AISCAT 2026 - Acquario Romano di Roma - L'evento si svolge in occasione dei 60 anni di AISCAT. Il nuovo Presidente Larini presenta la visione per il futuro delle infrastrutture "Un comparto, una visione: i valori della ripartenza per il futuro del settore". Un appuntamento che riunirà istituzioni, operatori del settore, imprese e stakeholder per riflettere sul ruolo delle infrastrutture autostradali nello sviluppo economico del Paese. Interverrà il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini
            11:30 - Attività di Governo - Giorgia Meloni al Premio Maestro dell'arte della cucina italiana - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partecipa, presso la Sala Verde di Palazzo Chigi, alla Cerimonia di conferimento del Premio Maestro dell'arte della cucina italiana
            14:00 - "DIGITALIZZATI: Difesa dalle frodi e Educazione Digitale" - Roma , Sede I-Com, Palazzo Colonna - Convegno organizzato da Altroconsumo e I-Com per presentare i risultati del progetto DIGITALIZZATI, promosso da Altroconsumo e finanziato dal MIMIT, dedicato al rafforzamento delle competenze digitali e alla prevenzione delle frodi online. L'evento riunisce istituzioni, parlamentari, autorità e operatori di mercato per un confronto su educazione digitale e sicurezza informatica
            14:00 - Senato - Linee programmatiche, audizione Ministro Mazzi - Aula della Commissione Politiche UE del Senato - Le Commissioni riunite Attività produttive Camera e Industria Senato svolgono l'audizione del Ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, sulle linee programmatiche del suo dicastero
            15:00 - Question time - Ministro Urso - Question time con il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, alla Camera dei Deputati
            18:00 - Confagricoltura - Dialogo tra Giansanti e Lollobrigida - Palazzo della Valle, Roma - "Agricoltura italiana: identità, competitività e futuro". Dialogo tra il Presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti e il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida. Partendo dalla situazione attuale delle produzioni di punta del nostro Paese, saranno esaminate le criticità e avanzate proposte per superare le emergenze e rafforzare le filiere, a partire dalle imprese agricole
            18:30 - Med-Or Day 2026 - Roma, Fondazione Med-Or - All'evento, dedicato al tema "Atlantico-Europa-Mediterraneo. Quale futuro per la NATO?", interverrà l'Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, Presidente del Comitato Militare della NATO
            Titoli di Stato:
            Tesoro - Regolamento medio-lungo
            Aziende:
            ASML Holding - Risultati di periodo: Q2 2026
            BlackRock - Risultati di periodo
            Burberry - Assemblea
            Casta Diva Group - CDA: Preconsuntivo Semestrale
            Conagra Brands - Risultati di periodo
            Johnson & Johnson - Risultati di periodo
            Morgan Stanley - Risultati di periodo
            Rocket Sharing Company - Assemblea: Bilancio
            Sg Company - CDA: Preconsuntivo Semestrale
            United Airlines Holdings - Risultati di periodo


            Dati macroeconomici attesi

            Mercoledì 15/07/2026
            01:50 Giappone: Ordini macchinari core, mensile (atteso -4,2%; preced. 8,7%)
            04:00 Cina: PIL, trimestrale (atteso 0,9%; preced. 1,3%)
            04:00 Cina: Vendite dettaglio, annuale (atteso -0,1%; preced. -0,6%)
            04:00 Cina: Tasso disoccupazione (atteso 5,1%; preced. 5,1%)
            04:00 Cina: Produzione industriale, annuale (atteso 4,7%; preced. 4,5%)
            06:30 Giappone: Indice servizi, mensile (preced. 1,3%)
            09:00 Spagna: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,1%)
            09:00 Spagna: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,2%; preced. 3,2%)
            11:00 Unione Europea: Produzione industriale, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,1%)
            11:00 Unione Europea: Produzione industriale, annuale (atteso -0,5%; preced. 0,3%)
            13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. -2,2%)
            14:30 USA: Empire State Index (atteso 9,4 punti; preced. 5,7 punti)
            14:30 USA: Prezzi produzione, mensile (atteso 0%; preced. 1,1%)
            14:30 USA: Prezzi produzione, annuale (atteso 6,2%; preced. 6,5%)
            16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. 3 Mln barili)


            (Teleborsa) 15-07-2026 08:10

            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Casta Diva Group
            Rocket Sharing Company
            Sg Company


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.