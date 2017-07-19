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Agenda del 15 giugno 2026
(Teleborsa) - Eventi societari ed istituzionali
Appuntamenti:
Stati Generali della Space Economy 2026 - Potenza - L'evento, promosso dall'Intergruppo Parlamentare per la Space Economy (IPSE) e organizzata da Inrete - Relazioni Istituzionali e Comunicazione, dal titolo "Regioni,Distretti aerospaziali,opportunità cross-industry e partenariati pubblico-privati", riunisce istituzioni, imprese e mondo della ricerca per discutere le prospettive della Space Economy e il ruolo dell'Italia nel settore aerospaziale. L'edizione 2026 inaugura il nuovo format itinerante della manifestazione. Interviene, tra gli altri, il ministro Adolfo Urso (in videocollegamento) (da domenica 14/06/2026 a lunedì 15/06/2026)
BOJ - Inizia la riunione di politica monetaria
8ª plenaria di Banco dell'Energia - CCIAA, Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano - 10 anni di impegno contro la povertà energetica - Presentazione nuovi dati IPSOS. Intervengono, tra gli altri, Rita Carisano (DG LUISS), Roberto Tasca (Presidente A2A e Fondazione Banco dell'energia), Luca Dal Fabbro (Presidente Iren), Massimiliano Geoli (Segretario Generale Croce Rossa Italiana), Nicola Monti (AD Edison e Vicepresidente Fondazione Banco dell'energia) e Paolo Gentiloni
Reserve Bank of Australia - Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e conferenza stampa (da lunedì 15/06/2026 a martedì 16/06/2026)
Consiglio di associazione UE-Egitto - Lussemburgo - 11ª riunione del consiglio di associazione tra l'Unione europea e l'Egitto. La riunione sarà copresieduta dall'alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Kaja Kallas e dal ministro degli Affari esteri dell'Egitto Badr Abdelatty, che guiderà la delegazione egiziana. La commissaria per il Mediterraneo Dubravka Šuica rappresenterà la Commissione europea
27ª conferenza di adesione con il Montenegro - Lussemburgo - La riunione servirà a chiudere provvisoriamente i negoziati sui capitoli 2 (libera circolazione dei lavoratori) e 28 (tutela dei consumatori e della salute)
UE - Consiglio "Affari esteri" - Il Consiglio procederà a uno scambio di opinioni sulla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e sulla situazione in Medio Oriente alla luce degli ultimi sviluppi. I ministri discuteranno anche delle relazioni UE-Cina. Il Consiglio sarà preceduto da uno scambio informale durante la colazione con il ministro degli Affari esteri armeno Ararat Mirzoyan
Banca d'Italia - Napoli - Presentazione del rapporto annuale sul 2025 "L'economia della Campania". Pubblicazione ore 13:00 - Presentazione pubblica ore 15:30 - All'evento di presentazione del rapporto partecipa la Vice Direttore Generale Chiara Scotti
Banca d'Italia - Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche; Debito delle Amministrazioni centrali; Mercato finanziario; Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell'Italia; Finanza pubblica, fabbisogno e debito
Banca d'Italia - Bologna - Presentazione del rapporto annuale sul 2025 "L'economia dell' Emilia-Romagna" - Pubblicazione ore 12:00 - Presentazione pubblica ore 15:30
Vertice G7, Evian (Francia) - Vertice a presidenza francese, dei Capi di Stato e di Governo del G7, il gruppo delle principali economie industrializzate del mondo. Riunisce i leader di Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito, Stati Uniti, oltre al Presidente del Consiglio Europeo e alla Presidente della Commissione Europea in rappresentanza dell'Unione Europea. Sarà presente il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni (da lunedì 15/06/2026 a mercoledì 17/06/2026)
09:30 - ANEV - Giornata Mondiale del Vento - Roma, Auditorium GSE - In occasione della Giornata Mondiale del Vento 2026, ANEV ha organizzato un convegno dedicato al ruolo strategico dell'energia eolica nella transizione energetica del Paese, tra sicurezza, competitività e decarbonizzazione. L'incontro, alla presenza del Ministro Gilberto Pichetto Fratin, affronterà i temi della pianificazione energetica e territoriale, con focus su aree idonee, semplificazione autorizzativa e riduzione dei tempi di realizzazione, nel rispetto di ambiente, paesaggio e patrimonio culturale
11:15 - Attività di Governo - Giorgia Meloni incontra il Primo Ministro del Giappone - Roma, Villa Doria Pamphilj - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontrerà il Primo Ministro del Giappone, Sanae Takaichi
12:30 - Presentazione "Vespa Roma 2026 - 80 years of an icon" - Roma, Campidoglio - Conferenza stampa di presentazione dell'evento Vespa Roma 2026 - 80 years of an icon. Interviene il presidente esecutivo di Piaggio, Matteo Colaninno
15:00 - Attività di Governo - Ministro Urso, Tavolo Electrolux - Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, presiede il Tavolo Electrolux. Previsto un girotavolo per gli operatori
18:00 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, incontra i sindacati metalmeccanici di Taranto sulla vertenza ex Ilva. Previsto un girotavolo per gli operatori
20:30 - Parlamento Europeo - ECON committee meeting - Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento Europeo
Titoli di Stato:
Tesoro - Regolamento medio-lungo
Aziende:
Espe - Assemblea: Bilancio
Neurosoft - Assemblea: Bilancio
Piquadro - CDA: Bilancio
Promotica - Assemblea: Bilancio
Risanamento - CDA: Bilancio
Simone - Assemblea: Bilancio
Vne - Assemblea: Bilancio
Dati macroeconomici attesi
Lunedì 15/06/2026
06:30 Giappone: Indice servizi, mensile (preced. -0,2%)
08:00 Germania: Prezzi ingrosso, mensile (atteso 0,8%; preced. 2%)
08:00 Germania: Prezzi ingrosso, annuale (preced. 6,3%)
10:00 Italia: Bilancia commerciale globale (atteso 5,19 Mld Euro; preced. 4,71 Mld Euro)
11:00 Unione Europea: Produzione industriale, annuale (preced. -2,1%)
11:00 Unione Europea: Bilancia commerciale (atteso 7,8 Mld Euro; preced. 7,8 Mld Euro)
11:00 Unione Europea: Produzione industriale, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,2%)
14:30 USA: Empire State Index (atteso 13,2 punti; preced. 19,6 punti)
15:15 USA: Produzione industriale, annuale (preced. 1,4%)
15:15 USA: Produzione industriale, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,7%)
16:00 USA: Indice NAHB (atteso 36 punti; preced. 37 punti)
(Teleborsa) 15-06-2026 08:10
Lunedì 15/06/2026
Appuntamenti:
Stati Generali della Space Economy 2026 - Potenza - L'evento, promosso dall'Intergruppo Parlamentare per la Space Economy (IPSE) e organizzata da Inrete - Relazioni Istituzionali e Comunicazione, dal titolo "Regioni,Distretti aerospaziali,opportunità cross-industry e partenariati pubblico-privati", riunisce istituzioni, imprese e mondo della ricerca per discutere le prospettive della Space Economy e il ruolo dell'Italia nel settore aerospaziale. L'edizione 2026 inaugura il nuovo format itinerante della manifestazione. Interviene, tra gli altri, il ministro Adolfo Urso (in videocollegamento) (da domenica 14/06/2026 a lunedì 15/06/2026)
BOJ - Inizia la riunione di politica monetaria
8ª plenaria di Banco dell'Energia - CCIAA, Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano - 10 anni di impegno contro la povertà energetica - Presentazione nuovi dati IPSOS. Intervengono, tra gli altri, Rita Carisano (DG LUISS), Roberto Tasca (Presidente A2A e Fondazione Banco dell'energia), Luca Dal Fabbro (Presidente Iren), Massimiliano Geoli (Segretario Generale Croce Rossa Italiana), Nicola Monti (AD Edison e Vicepresidente Fondazione Banco dell'energia) e Paolo Gentiloni
Reserve Bank of Australia - Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e conferenza stampa (da lunedì 15/06/2026 a martedì 16/06/2026)
Consiglio di associazione UE-Egitto - Lussemburgo - 11ª riunione del consiglio di associazione tra l'Unione europea e l'Egitto. La riunione sarà copresieduta dall'alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Kaja Kallas e dal ministro degli Affari esteri dell'Egitto Badr Abdelatty, che guiderà la delegazione egiziana. La commissaria per il Mediterraneo Dubravka Šuica rappresenterà la Commissione europea
27ª conferenza di adesione con il Montenegro - Lussemburgo - La riunione servirà a chiudere provvisoriamente i negoziati sui capitoli 2 (libera circolazione dei lavoratori) e 28 (tutela dei consumatori e della salute)
UE - Consiglio "Affari esteri" - Il Consiglio procederà a uno scambio di opinioni sulla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e sulla situazione in Medio Oriente alla luce degli ultimi sviluppi. I ministri discuteranno anche delle relazioni UE-Cina. Il Consiglio sarà preceduto da uno scambio informale durante la colazione con il ministro degli Affari esteri armeno Ararat Mirzoyan
Banca d'Italia - Napoli - Presentazione del rapporto annuale sul 2025 "L'economia della Campania". Pubblicazione ore 13:00 - Presentazione pubblica ore 15:30 - All'evento di presentazione del rapporto partecipa la Vice Direttore Generale Chiara Scotti
Banca d'Italia - Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche; Debito delle Amministrazioni centrali; Mercato finanziario; Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell'Italia; Finanza pubblica, fabbisogno e debito
Banca d'Italia - Bologna - Presentazione del rapporto annuale sul 2025 "L'economia dell' Emilia-Romagna" - Pubblicazione ore 12:00 - Presentazione pubblica ore 15:30
Vertice G7, Evian (Francia) - Vertice a presidenza francese, dei Capi di Stato e di Governo del G7, il gruppo delle principali economie industrializzate del mondo. Riunisce i leader di Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito, Stati Uniti, oltre al Presidente del Consiglio Europeo e alla Presidente della Commissione Europea in rappresentanza dell'Unione Europea. Sarà presente il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni (da lunedì 15/06/2026 a mercoledì 17/06/2026)
09:30 - ANEV - Giornata Mondiale del Vento - Roma, Auditorium GSE - In occasione della Giornata Mondiale del Vento 2026, ANEV ha organizzato un convegno dedicato al ruolo strategico dell'energia eolica nella transizione energetica del Paese, tra sicurezza, competitività e decarbonizzazione. L'incontro, alla presenza del Ministro Gilberto Pichetto Fratin, affronterà i temi della pianificazione energetica e territoriale, con focus su aree idonee, semplificazione autorizzativa e riduzione dei tempi di realizzazione, nel rispetto di ambiente, paesaggio e patrimonio culturale
11:15 - Attività di Governo - Giorgia Meloni incontra il Primo Ministro del Giappone - Roma, Villa Doria Pamphilj - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontrerà il Primo Ministro del Giappone, Sanae Takaichi
12:30 - Presentazione "Vespa Roma 2026 - 80 years of an icon" - Roma, Campidoglio - Conferenza stampa di presentazione dell'evento Vespa Roma 2026 - 80 years of an icon. Interviene il presidente esecutivo di Piaggio, Matteo Colaninno
15:00 - Attività di Governo - Ministro Urso, Tavolo Electrolux - Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, presiede il Tavolo Electrolux. Previsto un girotavolo per gli operatori
18:00 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, incontra i sindacati metalmeccanici di Taranto sulla vertenza ex Ilva. Previsto un girotavolo per gli operatori
20:30 - Parlamento Europeo - ECON committee meeting - Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento Europeo
Titoli di Stato:
Tesoro - Regolamento medio-lungo
Aziende:
Espe - Assemblea: Bilancio
Neurosoft - Assemblea: Bilancio
Piquadro - CDA: Bilancio
Promotica - Assemblea: Bilancio
Risanamento - CDA: Bilancio
Simone - Assemblea: Bilancio
Vne - Assemblea: Bilancio
Dati macroeconomici attesi
Lunedì 15/06/2026
06:30 Giappone: Indice servizi, mensile (preced. -0,2%)
08:00 Germania: Prezzi ingrosso, mensile (atteso 0,8%; preced. 2%)
08:00 Germania: Prezzi ingrosso, annuale (preced. 6,3%)
10:00 Italia: Bilancia commerciale globale (atteso 5,19 Mld Euro; preced. 4,71 Mld Euro)
11:00 Unione Europea: Produzione industriale, annuale (preced. -2,1%)
11:00 Unione Europea: Bilancia commerciale (atteso 7,8 Mld Euro; preced. 7,8 Mld Euro)
11:00 Unione Europea: Produzione industriale, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,2%)
14:30 USA: Empire State Index (atteso 13,2 punti; preced. 19,6 punti)
15:15 USA: Produzione industriale, annuale (preced. 1,4%)
15:15 USA: Produzione industriale, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,7%)
16:00 USA: Indice NAHB (atteso 36 punti; preced. 37 punti)
(Teleborsa) 15-06-2026 08:10
Titoli citati nella notizia
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|Max oggi
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|Neurosoft
|Promotica
|Piquadro
|Simone
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|Risanamento
|0,0179
|Vne
|2,42