Agenda del 15 aprile 2024

(Teleborsa) -- Verona - 56ª edizione del Salone internazionale dei vini e distillati rivolta agli operatori del business sui mercati internazionali. La fiera coinvolge l'intera filiera vinicola globale ed è dedicata allo sviluppo delle relazioni tra produttori, buyer e stakeholder per condividere esperienze e competenze. Visita del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni- Il Meeting di primavera IMF World Bank Group, si svolge a Washington. Il Vertice riunisce governatori delle banche centrali, ministri delle finanze e dello sviluppo, parlamentari, dirigenti del settore privato, rappresentanti del mondo accademico, per discutere questioni di rilevanza mondiale e il world economic outlook- Paolo Gentiloni, commissario europeo per l'economia, tiene un videoconferenza con Aldo Bisio, CEO di Vodafone- Hotel NH, Roma - Convegno dal titolo "Innovation Mobility. Le imprese di trasporto pubblico tra lavoro, transizione energetica e intelligenza artificiale". Al tradizionale evento annuale dell'associazione, di taglio politico-istituzionale, interverranno, tra gli altri, il Vice presidente del Consiglio Salvini, il Viceministro Rixi, i Presidenti di ASSTRA, GSE e ART- Bruxelles - Riunione informale dei ministri dell'energia- MIMIT - Una giornata per celebrare creatività ed eccellenza, promuovendo il valore e la qualità delle opere dell'ingegno e dei prodotti italiani. Verrà celebrata ogni anno nel giorno dell'anniversario della nascita di Leonardo da Vinci- Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche; Mercato finanziario; Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell'Italia; Debito delle Amministrazioni centrali; Finanza pubblica, fabbisogno e debito10:00 -- Palazzo Mezzanotte, Milano - L'evento, organizzato da IR Top Consulting, offre agli investitori istituzionali italiani ed esteri e agli investitori retail, l'opportunità di incontrare il Top Management di PMI italiane di eccellenza quotate sul mercato Euronext Growth Milan10:00 -- Bilancio demografico mensile - Gennaio 2024 - dati provvisori11:00 -- Palazzo Piacentini, Roma - L'inaugurazione della mostra, che si terrà in occasione della prima Giornata Nazionale del Made in Italy, è realizzata con il MIMIT e celebra le eccellenze della moda, del design, della gioielleria, dell'alimentare, dell'ospitalità, dei motori e della nautica. Parteciperanno, tra gli altri, il Ministro Adolfo Urso e il Presidente di Altagamma Matteo Lunelli11:30 -- Sala Convegni Intesa Sanpaolo, Milano - Conferenza stampa di presentazione del XVI Rapporto Economia e Finanza dei Distretti Industriali. le sfide green e digitale. Interviene, tra gli altri, Gian Maria Gros-Pietro, Presidente Intesa Sanpaolo12:00 -- Varese - Il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti partecipa al 75° anniversario di fondazione dell'Istituto Statale di Istruzione Superiore Isaac Newton12:30 -- Palazzo Giustiniani, Roma - Cerimonia di consegna dei "Premi Leonardo", in occasione della giornata nazionale del Made in Italy. Interverranno, tra gli altri, il presidente del Senato Ignazio La Russa, i ministri Antonio Tajani e Adolfo Urso e il presidente del Comitato Leonardo Sergio Dompé16:30 -- Roma - Comando delle Unità Mobili e Specializzate Carabinieri "Palidoro" - Il Presidente Sergio Mattarella sarà alla Conferenza "Nato at 75: Shaping a New Transatlantic Agenda, Security and Peace at a Time of Global Transformations for the Future"18:00 -- Palazzo Chigi - Convocazione del Consiglio dei Ministri- Regolamento medio-lungo B.F - CDA: Bilancio Bestbe Holding - CDA: Bilancio Casta Diva Group - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive Giglio Group - CDA: Bilancio- Risultati di periodo Health Italia - Assemblea: Bilancio I.M.D. International Medical Devices - Appuntamento: Presentazione analisti LU-VE Group - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive Matica Fintec - Assemblea: Bilancio Svas Biosana - CDA: Bilancio Take Off - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive Vne - CDA: Bilancio Yakkyo - Appuntamento: Presentazione analisti01:50: Ordini macchinari core, mensile (atteso 0,8%; preced. -1,7%)11:00: Produzione industriale, mensile (atteso 0,8%; preced. -3,2%)11:00: Produzione industriale, annuale (preced. -6,7%)14:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,6%)14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 1,5%)14:30: Empire State Index (atteso -5,2 punti; preced. -20,9 punti)16:00: Indice NAHB (atteso 51 punti; preced. 51 punti)16:00: Scorte industria, mensile (atteso 0,3%; preced. 0%)16:00: Vendite industria, mensile (preced. -1,3%)