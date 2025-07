Agenda del 14 luglio 2025

Lunedì 14/07/2025

(Teleborsa)

(Teleborsa) -- La presidenza danese presenterà il suo programma di lavoro e le sue priorità per il secondo semestre del 2025. Il Consiglio procederà inoltre a uno scambio di opinioni sulla situazione del mercato, in particolare a seguito della guerra della Russia contro l'Ucraina, e sull'approvvigionamento, la produzione e la sostenibilità delle proteine- I ministri procederanno a uno scambio di opinioni sullo stato attuale delle relazioni commerciali UE-USA. Terranno inoltre un dibattito orientativo sulle relazioni commerciali UE-Cina. Infine, discuteranno dei negoziati commerciali in corso e dello status di vari accordi commerciali- L'UE e i sei paesi dell'America centrale (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama) si riuniranno a Bruxelles. La riunione ministeriale sarà presieduta da Kaja Kallas, alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, e da Lars Løkke Rasmussen, ministro degli Affari esteri della Danimarca. Parteciperanno i ministri o i viceministri degli affari esteri dei sei paesi dell'America centrale- KwaZulu-Natal - Quarta riunione dei Vice Ministri e dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche Centrali del G20. Il 17 e il 18 parteciperanno Piero Cipollone, Membro del Comitato esecutivo della BCE e il ministro Giancarlo Giorgetti10:00 -- Quirinale - Il Presidente Sergio Mattarella incontra il Cancelliere federale austriaco, Christian Stocker10:00 -- Teatro Gerolamo, Milano - Evento di A2A, dedicato al Welfare durante il quale ci sarà una tavola rotonda alla quale parteciperanno il sindaco di Brescia Laura Castelletti, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il Presidente di A2A Roberto Tasca e l'Amministratore Delegato di A2A Renato Mazzoncini15:00 -- Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento Europeo17:00 -- Partecipazione di Piero Cipollone allo scambio di opinioni alla Commissione per gli Affari Economici e Monetari del Parlamento Europeo a Bruxelles18:00 -- Roma, Palazzo Piacentini - Il ministro Urso presiede la riunione con le organizzazioni sindacali nazionali e di categoria sull'ex Ilva. Presenti le amministrazioni nazionali e locali della Puglia coinvolte nella definizione dell'Accordo di Programma interistituzionale per la decarbonizzazione dello stabilimento di Taranto- Regolamento BOT Aeroporto di Bologna - Appuntamento: Presentazione analisti Ubaldi Costruzioni - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive Visibilia Editore - Assemblea: Bilancio15:00 - Mediobanca - Appuntamento: Alberto Nagel, CEO di Mediobanca, terrà una presentazione al mercato via webcast/conference call01:50: Ordini macchinari core, mensile (atteso -1,4%; preced. -9,1%)06:30: Indice servizi, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,5%)06:30: Produzione industriale, mensile (atteso 0,5%; preced. -1,1%)14-07-2025 08:10