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Agenda del 13 aprile 2026
(Teleborsa) - Eventi societari ed istituzionali
Appuntamenti:
MIR TECH 2026 Live Entertainment Expo - L'evento, MIR - Multimedia Integration Expo, organizzato da Italian Exhibition Group alla Fiera di Rimini, è la principale fiera italiana dedicata alle tecnologie e ai servizi audio, video, luci e controllo, rivolta a settori come corporate, education, museale, retail, broadcast ed eventi live (da domenica 12/04/2026 a martedì 14/04/2026)
Vinitaly 2026 - Veronafiere - La 58ª edizione del salone internazionale dei vini e dei distillati che prevede un ricco programma di eventi, rassegne, degustazioni e seminari e aree tematiche come Enolitech (tecnologie), Vinitaly Bio (vini bio) e International Wine Hall. Riservato a operatori e buyer, include new entry regionali come Umbria e Sicilia; si affianca a Vinitaly and the City (10-12 aprile) per i wine lover in centro storico. Saranno presenti figure di spicco del settore e istituzionali (da domenica 12/04/2026 a mercoledì 15/04/2026)
Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale - Meeting di Primavera 2026 - Washington DC - Il Vertice annuale riunisce governatori delle banche centrali, ministri delle finanze e dello sviluppo, parlamentari, dirigenti del settore privato, rappresentanti del mondo accademico, per discutere questioni di rilevanza globale tra cui le prospettive economiche mondiali. Saranno presenti, tra gli altri, Giancarlo Giorgetti (Ministro dell'Economia e delle Finanze), Christine Lagarde (Presidente BCE) e Piero Cipollone (Membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea) (da lunedì 13/04/2026 a sabato 18/04/2026)
OPEC - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio
MICS Forward - Auditorium della Tecnica, Roma - Grande convegno dedicato al futuro della manifattura italiana "Forward: l'innovazione circolare costruisce il futuro", dove si riuniranno imprenditori, ricercatori, istituzioni e associazioni di categoria. Parteciperanno, tra gli altri, i ministri Tajani, Bernini, Urso e Pichetto Fratin, Raffaele Fitto, Carlo Cottarelli e Marco Taisch (da lunedì 13/04/2026 a martedì 14/04/2026)
10:00 - BCE - Pubblicazione Bollettino Macroprudenziale
10:30 - Alstom - 120 anni Vado Ligure e Inaugurazione Museo Ferroviario - Stabilimento di Via Tecnomasio - Celebrazione del 120° anniversario del sito produttivo di Alstom a Vado Ligure, polo chiave dell'industria ferroviaria italiana. Durante l'evento verrà ripercorsa la storia del sito, presentati i progetti in corso e l'avanzamento del piano industriale, con l'inaugurazione di un nuovo museo ferroviario dedicato a "Binari d'innovazione", percorso pubblico sul patrimonio industriale e le locomotive storiche
11:00 - Attività di Governo - Ministro Urso - Verona, Veronafiere - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene all'evento "Il vino in un mondo che cambia: il valore del modello italiano oltre i dazi e lo scenario geopolitico", organizzato da Federvini nell'ambito del Vinitaly
11:00 - Open Fiber - "Fibra ottica: il futuro del Made in Italy" - Sede Open Fiber, Roma - Nel contesto delle iniziative legate alla Giornata Nazionale del Made in Italy, Open Fiber promuove l'incontro dedicato al ruolo della connettività nello sviluppo delle imprese, dell'innovazione e della competitività dei territori. Interverranno, tra gli altri, Giuseppe Gola (AD di Open Fiber) e Giorgio Maria Tosi Beleffi (Dirigente dell'Ufficio di Gabinetto del MIMIT)
17:30 - Attività di Governo - Giorgia Meloni - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, riceve a Palazzo Chigi una delegazione della Polizia di Stato, in occasione del 174° anniversario della fondazione
17:45 - Presentazione del XXIX report Digital Gold Institute - Milano - Presentazione del 29° Report trimestrale del Digital Gold Institute sull'ecosistema Bitcoin, crypto-asset e blockchain. Il Report Q1 2026 sarà presentato da Ferdinando Ametrano, Direttore Scientifico del Digital Gold Institute e AD di CheckSig, e includerà i più recenti dati sul mercato cripto, oltre agli aggiornamenti in ambito regolamentare e tecnologico. Interverrà anche Daniele Bernardi, CEO di Diaman Partners
18:00 - Attività di Governo - Ministro Urso - Verona, Villa Brasavola de Massa - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, partecipa all'evento "Promuovere l'eccellenza. Dal 'Pacchetto vino' ai nuovi accordi commerciali: una prospettiva europea", organizzato dalla delegazione di Fratelli d'Italia-ECR al Parlamento europeo nell'ambito del Vinitaly
Aziende:
Goldman Sachs - Risultati di periodo: 1° trimestre 2026
LVMH - Appuntamento: Comunicazione Risultati del primo trimestre 2026 del gruppo alle ore 18.00
Dati macroeconomici attesi
Lunedì 13/04/2026
16:00 USA: Vendita case esistenti, mensile (preced. 1,7%)
16:00 USA: Vendita case esistenti (atteso 4,07 Mln unità; preced. 4,09 Mln unità)
(Teleborsa) 13-04-2026 08:10
Lunedì 13/04/2026
Appuntamenti:
MIR TECH 2026 Live Entertainment Expo - L'evento, MIR - Multimedia Integration Expo, organizzato da Italian Exhibition Group alla Fiera di Rimini, è la principale fiera italiana dedicata alle tecnologie e ai servizi audio, video, luci e controllo, rivolta a settori come corporate, education, museale, retail, broadcast ed eventi live (da domenica 12/04/2026 a martedì 14/04/2026)
Vinitaly 2026 - Veronafiere - La 58ª edizione del salone internazionale dei vini e dei distillati che prevede un ricco programma di eventi, rassegne, degustazioni e seminari e aree tematiche come Enolitech (tecnologie), Vinitaly Bio (vini bio) e International Wine Hall. Riservato a operatori e buyer, include new entry regionali come Umbria e Sicilia; si affianca a Vinitaly and the City (10-12 aprile) per i wine lover in centro storico. Saranno presenti figure di spicco del settore e istituzionali (da domenica 12/04/2026 a mercoledì 15/04/2026)
Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale - Meeting di Primavera 2026 - Washington DC - Il Vertice annuale riunisce governatori delle banche centrali, ministri delle finanze e dello sviluppo, parlamentari, dirigenti del settore privato, rappresentanti del mondo accademico, per discutere questioni di rilevanza globale tra cui le prospettive economiche mondiali. Saranno presenti, tra gli altri, Giancarlo Giorgetti (Ministro dell'Economia e delle Finanze), Christine Lagarde (Presidente BCE) e Piero Cipollone (Membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea) (da lunedì 13/04/2026 a sabato 18/04/2026)
OPEC - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio
MICS Forward - Auditorium della Tecnica, Roma - Grande convegno dedicato al futuro della manifattura italiana "Forward: l'innovazione circolare costruisce il futuro", dove si riuniranno imprenditori, ricercatori, istituzioni e associazioni di categoria. Parteciperanno, tra gli altri, i ministri Tajani, Bernini, Urso e Pichetto Fratin, Raffaele Fitto, Carlo Cottarelli e Marco Taisch (da lunedì 13/04/2026 a martedì 14/04/2026)
10:00 - BCE - Pubblicazione Bollettino Macroprudenziale
10:30 - Alstom - 120 anni Vado Ligure e Inaugurazione Museo Ferroviario - Stabilimento di Via Tecnomasio - Celebrazione del 120° anniversario del sito produttivo di Alstom a Vado Ligure, polo chiave dell'industria ferroviaria italiana. Durante l'evento verrà ripercorsa la storia del sito, presentati i progetti in corso e l'avanzamento del piano industriale, con l'inaugurazione di un nuovo museo ferroviario dedicato a "Binari d'innovazione", percorso pubblico sul patrimonio industriale e le locomotive storiche
11:00 - Attività di Governo - Ministro Urso - Verona, Veronafiere - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene all'evento "Il vino in un mondo che cambia: il valore del modello italiano oltre i dazi e lo scenario geopolitico", organizzato da Federvini nell'ambito del Vinitaly
11:00 - Open Fiber - "Fibra ottica: il futuro del Made in Italy" - Sede Open Fiber, Roma - Nel contesto delle iniziative legate alla Giornata Nazionale del Made in Italy, Open Fiber promuove l'incontro dedicato al ruolo della connettività nello sviluppo delle imprese, dell'innovazione e della competitività dei territori. Interverranno, tra gli altri, Giuseppe Gola (AD di Open Fiber) e Giorgio Maria Tosi Beleffi (Dirigente dell'Ufficio di Gabinetto del MIMIT)
17:30 - Attività di Governo - Giorgia Meloni - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, riceve a Palazzo Chigi una delegazione della Polizia di Stato, in occasione del 174° anniversario della fondazione
17:45 - Presentazione del XXIX report Digital Gold Institute - Milano - Presentazione del 29° Report trimestrale del Digital Gold Institute sull'ecosistema Bitcoin, crypto-asset e blockchain. Il Report Q1 2026 sarà presentato da Ferdinando Ametrano, Direttore Scientifico del Digital Gold Institute e AD di CheckSig, e includerà i più recenti dati sul mercato cripto, oltre agli aggiornamenti in ambito regolamentare e tecnologico. Interverrà anche Daniele Bernardi, CEO di Diaman Partners
18:00 - Attività di Governo - Ministro Urso - Verona, Villa Brasavola de Massa - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, partecipa all'evento "Promuovere l'eccellenza. Dal 'Pacchetto vino' ai nuovi accordi commerciali: una prospettiva europea", organizzato dalla delegazione di Fratelli d'Italia-ECR al Parlamento europeo nell'ambito del Vinitaly
Aziende:
Goldman Sachs - Risultati di periodo: 1° trimestre 2026
LVMH - Appuntamento: Comunicazione Risultati del primo trimestre 2026 del gruppo alle ore 18.00
Dati macroeconomici attesi
Lunedì 13/04/2026
16:00 USA: Vendita case esistenti, mensile (preced. 1,7%)
16:00 USA: Vendita case esistenti (atteso 4,07 Mln unità; preced. 4,09 Mln unità)
(Teleborsa) 13-04-2026 08:10
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