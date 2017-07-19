Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › finanza
Acquisti diffusi in Eurolandia, ben comprata anche Piazza Affari sostenuta dai bancari
(Teleborsa) - Prosegue positiva Borsa di Milano, sostenuta dal settore bancario, così come il resto dell'Europa che è all'insegna del toro. Bilancio negativo per la borsa americana, dove l'S&P-500 segna un calo dello 0,4%. Intanto gli investitori ragionano sulla nomina da parte del presidente Trump di Kevin Warsh a prossimo presidente della Federal Reserve, dopo Jerome Powell, mentre ci sono segnali di un possibile dialogo con l'Iran sul programma nucleare del Paese, che potrebbe contribuire ad allentare i timori di potenziali interruzioni dell'offerta di greggio dovuto a un attacco statunitense.
Sul fronte macroeconomico, secondo gli ultimi dati Istat la crescita del PIL italiano, nel quarto trimestre del 2025, si attesta allo 0,3% rispetto al trimestre precedente, risultando superiore al +0,1% del trimestre precedente ed al +0,2% del consensus. La crescita tendenziale si attesta allo 0,8% rispetto allo stesso trimestre del 2024.
Segnali di recupero dall'economia tedesca nel 4° trimestre del 2025. Secondo la stima preliminare dell'Ufficio federale di statistica (Destatis), il PIL dovrebbe aver registrato un aumento dello 0,3% su base trimestrale, più del +0,2% delle stime di consensus e contro la variazione nulla registrata nel trimestre precedente.
Rallenta invece il PIL di Eurolandia nel 4° trimestre 2025. Secondo la stima preliminare di Eurostat, il PIL dell'Eurozona dovrebbe essere salito dello 0,3% su base trimestrale, sostanzialmente allineata a quella del trimestre precedente, ma al di sopra del +0,2% atteso dagli analisti.
Prevista superiore alle attese l'inflazione tedesca a gennaio 2026. Secondo la stima preliminare pubblicata da Destatis, i prezzi al consumo hanno registrato un aumento dello 0,1% su base mensile, rispetto alla variazione nulla del consensus e del mese precedente. Su base annuale, la variazione dei prezzi è indicata al +2,1%, dopo il +1,8% del mese precedente, e risulta superiore al +2% del consensus.
L'Euro / dollaro USA continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,49%. Crollo dell'oro (-5,03%), che ha toccato 5.109,7 dollari l'oncia. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 65,51 dollari per barile.
In lieve rialzo lo spread, che si posiziona a +61 punti base, con un timido incremento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,45%.
Tra le principali Borse europee si muove in territorio positivo Francoforte, mostrando un incremento dello 0,87%, composta Londra, che cresce di un modesto +0,39%, e denaro su Parigi, che registra un rialzo dello 0,70%.
Segno più per il listino italiano, con il FTSE MIB in aumento dello 0,93%; sulla stessa linea, in rialzo il FTSE Italia All-Share, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 48.329 punti.
Leggermente positivo il FTSE Italia Mid Cap (+0,7%); sulla stessa tendenza, positivo il FTSE Italia Star (+0,82%).
In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Mediobanca (+2,39%), STMicroelectronics (+2,30%), Campari (+1,93%) e Intesa Sanpaolo (+1,90%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Fincantieri, che ottiene -4,26%. Fiacca Ferrari, che mostra un piccolo decremento dell'1,48%. Discesa modesta per Buzzi, che cede un piccolo -1,08%. Pensosa ENI, con un calo frazionale dello 0,99%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Safilo (+11,85%), Avio (+7,86%), Ferragamo (+4,35%) e Comer Industries (+3,01%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Danieli, che ottiene -2,38%. Tentenna SOL, con un modesto ribasso dell'1,09%. Giornata fiacca per Italmobiliare, che segna un calo dell'1,07%. Piccola perdita per Pirelli, che scambia con un -1%.
(Teleborsa) 30-01-2026 16:00
Titoli citati nella notizia
|Nome
|Prezzo Ultimo Contratto
|Var %
|Ora
|Min oggi
|Max oggi
|Apertura
|Ferrari
|280,50
|-0,92
|16.51.32
|277,80
|282,90
|282,70
|Mediobanca
|17,795
|+3,79
|16.51.12
|17,18
|17,795
|17,26
|Eni
|17,242
|-0,86
|16.51.25
|17,118
|17,334
|17,202
|Intesa Sanpaolo
|5,945
|+1,80
|16.51.14
|5,866
|5,9615
|5,88
|Salvatore Ferragamo
|6,665
|+5,38
|16.48.20
|6,31
|6,69
|6,315
|Danieli & C
|62,00
|-1,59
|16.51.26
|61,20
|63,40
|63,40
|Pirelli & C
|6,352
|-0,81
|16.51.37
|6,244
|6,384
|6,38
|Sol
|45,35
|-0,98
|16.50.47
|45,30
|45,95
|45,80
|Stmicroelectronics
|24,085
|+2,38
|16.51.34
|23,63
|24,19
|23,80
|Italmobiliare
|28,00
|-0,53
|16.48.24
|27,80
|28,60
|28,20
|Comer Industries
|51,40
|+3,01
|16.47.42
|48,70
|51,60
|49,40
|Campari
|5,97
|+2,72
|16.51.30
|5,778
|6,00
|5,78
|Avio
|35,35
|+8,94
|16.50.14
|33,35
|35,70
|33,50
|Buzzi
|47,94
|-0,54
|16.48.17
|47,52
|48,28
|48,28
|Fincantieri
|16,03
|-3,84
|16.51.25
|15,92
|16,57
|16,48
|Safilo Group
|2,115
|+12,38
|16.48.14
|1,918
|2,13
|1,92