            Notizie Teleborsa

            Acquisti diffusi in Eurolandia, ben comprata anche Piazza Affari sostenuta dai bancari

            News Image (Teleborsa) - Prosegue positiva Borsa di Milano, sostenuta dal settore bancario, così come il resto dell'Europa che è all'insegna del toro. Bilancio negativo per la borsa americana, dove l'S&P-500 segna un calo dello 0,4%. Intanto gli investitori ragionano sulla nomina da parte del presidente Trump di Kevin Warsh a prossimo presidente della Federal Reserve, dopo Jerome Powell, mentre ci sono segnali di un possibile dialogo con l'Iran sul programma nucleare del Paese, che potrebbe contribuire ad allentare i timori di potenziali interruzioni dell'offerta di greggio dovuto a un attacco statunitense.

            Sul fronte macroeconomico, secondo gli ultimi dati Istat la crescita del PIL italiano, nel quarto trimestre del 2025, si attesta allo 0,3% rispetto al trimestre precedente, risultando superiore al +0,1% del trimestre precedente ed al +0,2% del consensus. La crescita tendenziale si attesta allo 0,8% rispetto allo stesso trimestre del 2024.

            Segnali di recupero dall'economia tedesca nel 4° trimestre del 2025. Secondo la stima preliminare dell'Ufficio federale di statistica (Destatis), il PIL dovrebbe aver registrato un aumento dello 0,3% su base trimestrale, più del +0,2% delle stime di consensus e contro la variazione nulla registrata nel trimestre precedente.

            Rallenta invece il PIL di Eurolandia nel 4° trimestre 2025. Secondo la stima preliminare di Eurostat, il PIL dell'Eurozona dovrebbe essere salito dello 0,3% su base trimestrale, sostanzialmente allineata a quella del trimestre precedente, ma al di sopra del +0,2% atteso dagli analisti.

            Prevista superiore alle attese l'inflazione tedesca a gennaio 2026. Secondo la stima preliminare pubblicata da Destatis, i prezzi al consumo hanno registrato un aumento dello 0,1% su base mensile, rispetto alla variazione nulla del consensus e del mese precedente. Su base annuale, la variazione dei prezzi è indicata al +2,1%, dopo il +1,8% del mese precedente, e risulta superiore al +2% del consensus.

            L'Euro / dollaro USA continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,49%. Crollo dell'oro (-5,03%), che ha toccato 5.109,7 dollari l'oncia. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 65,51 dollari per barile.

            In lieve rialzo lo spread, che si posiziona a +61 punti base, con un timido incremento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,45%.

            Tra le principali Borse europee si muove in territorio positivo Francoforte, mostrando un incremento dello 0,87%, composta Londra, che cresce di un modesto +0,39%, e denaro su Parigi, che registra un rialzo dello 0,70%.

            Segno più per il listino italiano, con il FTSE MIB in aumento dello 0,93%; sulla stessa linea, in rialzo il FTSE Italia All-Share, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 48.329 punti.

            Leggermente positivo il FTSE Italia Mid Cap (+0,7%); sulla stessa tendenza, positivo il FTSE Italia Star (+0,82%).

            In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Mediobanca (+2,39%), STMicroelectronics (+2,30%), Campari (+1,93%) e Intesa Sanpaolo (+1,90%).

            Le peggiori performance, invece, si registrano su Fincantieri, che ottiene -4,26%. Fiacca Ferrari, che mostra un piccolo decremento dell'1,48%. Discesa modesta per Buzzi, che cede un piccolo -1,08%. Pensosa ENI, con un calo frazionale dello 0,99%.

            Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Safilo (+11,85%), Avio (+7,86%), Ferragamo (+4,35%) e Comer Industries (+3,01%).

            Le peggiori performance, invece, si registrano su Danieli, che ottiene -2,38%. Tentenna SOL, con un modesto ribasso dell'1,09%. Giornata fiacca per Italmobiliare, che segna un calo dell'1,07%. Piccola perdita per Pirelli, che scambia con un -1%.



            (Teleborsa) 30-01-2026 16:00

            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Ferrari 280,50 -0,92 16.51.32 277,80 282,90 282,70
            Mediobanca 17,795 +3,79 16.51.12 17,18 17,795 17,26
            Eni 17,242 -0,86 16.51.25 17,118 17,334 17,202
            Intesa Sanpaolo 5,945 +1,80 16.51.14 5,866 5,9615 5,88
            Salvatore Ferragamo 6,665 +5,38 16.48.20 6,31 6,69 6,315
            Danieli & C 62,00 -1,59 16.51.26 61,20 63,40 63,40
            Pirelli & C 6,352 -0,81 16.51.37 6,244 6,384 6,38
            Sol 45,35 -0,98 16.50.47 45,30 45,95 45,80
            Stmicroelectronics 24,085 +2,38 16.51.34 23,63 24,19 23,80
            Italmobiliare 28,00 -0,53 16.48.24 27,80 28,60 28,20
            Comer Industries 51,40 +3,01 16.47.42 48,70 51,60 49,40
            Campari 5,97 +2,72 16.51.30 5,778 6,00 5,78
            Avio 35,35 +8,94 16.50.14 33,35 35,70 33,50
            Buzzi 47,94 -0,54 16.48.17 47,52 48,28 48,28
            Fincantieri 16,03 -3,84 16.51.25 15,92 16,57 16,48
            Safilo Group 2,115 +12,38 16.48.14 1,918 2,13 1,92


