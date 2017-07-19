Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Teleborsa

            4AIM SICAF, nominato il nuovo Comitato Investimenti

            News Image (Teleborsa) - 4AIM SICAF, prima SICAF focalizzata su investimenti in società quotate e quotande su Euronext Growth Milan, ha nominato il nuovo
            Comitato Investimenti che rimarrà in carica per il prossimo triennio.

            I Membri del Comitato Investimenti nominati in data odierna sono la Daniela Mantasti, Alfonso Del Giudice, Roberto Guida, Marco Lacchini e Samuele Mazzini.

            La società precisa che Marco Lacchini e Samuele Mazzini erano già componenti del precedente Comitato Investimenti.

            Il Comitato Investimenti di 4AIM SICAF, spiega una nota, ha funzioni consultive ed è competente ad analizzare, valutare ed esprimere il proprio parere obbligatorio, ma non vincolante, in ordine ad alcune proposte di investimento e disinvestimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio di Amministrazione e/o dell'Amministratore Delegato. Il Comitato dovrà pronunciarsi in ordine alle casistiche inerenti le proposte di investimento/disinvestimento in strumenti finanziari rientranti nella politica di investimento della Società di importo superiore alle deleghe operative conferite agli Amministratori Delegati e/o che configurino situazioni di potenziale conflitto di interesse.

            (Foto: © rawpixel)

            (Teleborsa) 07-11-2025 16:19

            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            4aim Sicaf


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.