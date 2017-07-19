Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › economia
Zona Euro, surplus commerciale aumenta a 12,6 miliardi di euro a dicembre
(Teleborsa) - Cresce il surplus della bilancia commerciale dell'Eurozona, nel mese di dicembre, registrando un attivo di 12,6 miliardi di euro, rispetto all'avanzo di 9,3 miliardi di novembre. Il dato si confronta con gli 11,8 miliardi attesi dagli analisti.
Il report, reso noto dall'Istituto di statistica dell'Unione Europea (Eurostat), indica che le esportazioni sono state pari a 234 miliardi di euro, in aumento del 3,4% su anno, mentre le importazioni nello stesso periodo sono salite del 4,2% a 221,3 miliardi di euro.
L'interscambio commerciale all'interno dell'area della moneta unica si è attestato a 203,9 miliardi di euro, in aumento dell'6,7% rispetto a luglio 2024.
Per l'intera Unione Europea si è registrato un avanzo di 12,9 miliardi di euro. Le esportazioni sono scese a 214,8 miliardi, in crescita del 2,2%, mentre le importazioni hanno registrato una crescita a 201,9 miliardi in aumento del 3% rispetto all'anno prima.
(Foto: CHUTTERSNAP on Unsplash)
(Teleborsa) 13-02-2026 11:33
Il report, reso noto dall'Istituto di statistica dell'Unione Europea (Eurostat), indica che le esportazioni sono state pari a 234 miliardi di euro, in aumento del 3,4% su anno, mentre le importazioni nello stesso periodo sono salite del 4,2% a 221,3 miliardi di euro.
L'interscambio commerciale all'interno dell'area della moneta unica si è attestato a 203,9 miliardi di euro, in aumento dell'6,7% rispetto a luglio 2024.
Per l'intera Unione Europea si è registrato un avanzo di 12,9 miliardi di euro. Le esportazioni sono scese a 214,8 miliardi, in crescita del 2,2%, mentre le importazioni hanno registrato una crescita a 201,9 miliardi in aumento del 3% rispetto all'anno prima.
(Foto: CHUTTERSNAP on Unsplash)
(Teleborsa) 13-02-2026 11:33