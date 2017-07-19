Dati
            Notizie Teleborsa

            Zona Euro, PIL 4° trimestre 2025 confermato a +1,3%

            News Image (Teleborsa) - La crescita della Zona Euro del 4° trimestre del 2025 è stata confermata all'1,3%, in linea con la prima stima preliminare, secondo quanto comunicato oggi dall'Ufficio statistico europeo EUROSTAT, che ha pubblicato la seconda stima del PIL. Nel terzo trimestre del 2025, il PIL registrava una variazione pari a +1,4%.

            La crescita trimestrale si attesta a +0,3%, pari alla stima preliminare (+0,3%) e a quanto rilevato nel trimestre precedente.

            Nell'intera Unione Europea, il PIL del terzo trimestre ha registrato una variaizone pari a +0,3% a livello congiunturale ed è salito dell'1,5% su base tendenziale.

            (Foto: © iloveotto/123RF)

            (Teleborsa) 13-02-2026 11:18


