Zona Euro, massa monetaria M3 gennaio accelera al +3,3% a/a
(Teleborsa) - Accelera la crescita della massa monetaria M3 nell'Eurozona nel mese di gennaio 2026. La variazione annualizzata dell'aggregato M3, rilevata mensilmente dalla Banca Centrale Europea (BCE), si attesta infatti al 3,3% dal 2,8% del mese precedente, risultando superiore alle attese degli analisti (2,9%).
La crescita dei prestiti al settore privato, in particolare i prestiti alle famiglie, si assesta a +3%, invariata rispetto al mese precedente, e risulta superiore al +1,9% del consensus, mentre la crescita dei prestiti alle imprese non finanziarie scende al 2,8% dal +3% del mese precedente.
La massa monetaria M3 è un indicatore allargato che comprende altri due indicatori, M1 e M2. Il primo si compone del denaro circolante e dei depositi a vista. Il secondo risulta dalla somma di M1 e dei depositi a scadenza fissa. Sommando a M2 i pronti contro termine, i titoli del mercato monetario e quelli a scadenza fino a due anni, si ottiene l'aggregato M3, primo pilastro della politica monetaria della BCE.
(Foto: Mika Baumeister on Unsplash)
(Teleborsa) 26-02-2026 10:15
