            Notizie Teleborsa

            Zona Euro, costo lavoro 3° trimestre rallenta al 3,3% sotto attese

            News Image (Teleborsa) - Rallenta la crescita del costo del lavoro nella Zona Euro, che registra nel 3° trimestre un +3,3% rispetto al +3,9% dello stesso periodo dello scorso anno, inferiore al +3,5% stimato dagli analisti.

            Lo comunica l'Eurostat, aggiungendo che il tasso di crescita tendenziale dei salari si attesta al +3% dal +3,8% del trimestre precedente.

            (Teleborsa) 17-12-2025 12:00


