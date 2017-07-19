Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › economia
Zona Euro, costo lavoro 3° trimestre rallenta al 3,3% sotto attese
(Teleborsa) - Rallenta la crescita del costo del lavoro nella Zona Euro, che registra nel 3° trimestre un +3,3% rispetto al +3,9% dello stesso periodo dello scorso anno, inferiore al +3,5% stimato dagli analisti.
Lo comunica l'Eurostat, aggiungendo che il tasso di crescita tendenziale dei salari si attesta al +3% dal +3,8% del trimestre precedente.
(Teleborsa) 17-12-2025 12:00
(Teleborsa) 17-12-2025 12:00