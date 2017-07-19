Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › economia
Welfare: nasce "OB Italia salute"
(Teleborsa) - Nasce OB Italia, il nuovo fondo nazionale di assistenza socio-sanitaria integrativa promosso da AIFOS, Assoesercenti, Confimpreseitalia, ITALPMI, UCI, UNCI, Valitalia PMI, Federforma e Fesica Confsal, con l'obiettivo di rafforzare le tutele per lavoratori, famiglie e cittadini migliorandone il benessere grazie all'accesso ad un sistema di assistenza moderno, vicino alle persone e attento ai loro reali bisogni.
Il modello bilaterale adottato dal Fondo - spiega la nota - punta a offrire un sistema strutturato di sostegni economici e prestazioni che affiancano il S.S.N, ampliandone servizi, coperture e capacità di risposta. OB Italia SALUTE nasce per garantire un ventaglio di interventi dedicati alla salute, alla prevenzione e al benessere complessivo delle persone, con particolare attenzione ai bisogni emergenti della popolazione e al miglioramento della qualità della vita.
A guidare il Fondo sarà Guido D'Amico, Presidente di Confimpreseitalia, che sottolinea come oggi sia fondamentale promuovere strumenti capaci di dare ai cittadini supporti concreti e accessibili. "OB Italia salute si propone come un nuovo presidio di protezione e welfare moderno," afferma D'Amico. "La salute non è solo cura, ma anche prevenzione, ascolto, sostegno psicologico e possibilità di accedere a servizi efficaci e tempestivi. Il nostro obiettivo è offrire tutele aggiuntive che alleggeriscano i costi per le famiglie e riducano i tempi di attesa, garantendo prestazioni specialistiche di qualità."
D'Amico sarà affiancato da Sandro Vestita, Vice Presidente, ed Alfredo Mancini, Segretario Amministrativo.
Tra le prestazioni previste figurano sostegni economici in caso di ricoveri, percorsi di prevenzione mirati, check-up periodici, assistenza psicologica, servizi di supporto personalizzati e una rete di prestazioni che permette ai cittadini di accedere facilmente a cure, consulenze e programmi dedicati al benessere fisico e mentale compresa l'assistenza odontoiatrica. L'idea è costruire un sistema che accompagni le persone nelle diverse fasi della vita, facilitando l'accesso ai servizi essenziali e favorendo una maggiore cultura della prevenzione.
Secondo i promotori, OB Italia rappresenta "un tassello importante nel panorama del welfare italiano". Il Fondo è destinato ai dipendenti delle aziende aderenti ed alle stesse ma sarà accessibile anche ai cittadini che vorranno associarsi privatamente.
Si stima che, già da subito, circa un milione di persone saranno potenziali destinatari dei servizi e delle prestazioni offerte, grazie alla platea di lavoratori, famiglie e titolari coinvolti dai Promotori. Intanto è stata attivata la pagina ufficiale dedicata, che fornirà aggiornamenti su servizi, requisiti e opportunità.
(Teleborsa) 04-12-2025 10:47
