Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Teleborsa

            Versalis, Urso convoca Tavolo il 25 giugno

            News Image (Teleborsa) - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, come concordato con le Regioni Puglia e Sicilia, ha convocato per giovedì 25 giugno 2026, alle ore 10.00 a Palazzo Piacentini, un nuovo incontro del Tavolo Versalis al fine di verificare lo stato di attuazione del piano di riconversione dei siti di Brindisi, Priolo e Ragusa.

            All'incontro parteciperanno l'azienda, le Regioni Puglia, Sicilia, Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, Confindustria e le organizzazioni sindacali nazionali e di categoria.

            (Teleborsa) 29-04-2026 16:14


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.