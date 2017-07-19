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            Notizie Teleborsa

            Valentino Bags Lab, revocata in anticipo l'amministrazione giudiziaria

            News Image (Teleborsa) - Il Tribunale di Milano ha disposto la conclusione anticipata dell'amministrazione giudiziaria imposta a una controllata del gruppo di moda Valentino a causa delle pratiche lavorative dei subappaltatori cinesi.

            A maggio 2025, il tribunale aveva sottoposto Valentino Bags Lab (VLB) a un anno di amministrazione controllata per aver subappaltato la produzione a laboratori cinesi che avrebbero sfruttato i lavoratori.

            "Valentino, insieme al socio Pelletterie Sant'Agostino, accolgono con soddisfazione il provvedimento con cui il Tribunale ha disposto la conclusione anticipata della misura di amministrazione giudiziaria che ha riguardato Valentino Bags Lab attiva nella produzione di accessori per il brand", ha dichiarato l'azienda. Valentino sostiene anche di avere rafforzato i presidi di governance e introdotto un processo di qualifica dei fornitori più mirato, migliorando i sistemi di monitoraggio e controllo della filiera.

            (Teleborsa) 07-04-2026 13:36


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