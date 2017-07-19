Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › economia
USA, stoccaggi gas ultima settimana -52 BCF
(Teleborsa) - Scendono più delle attese gli stoccaggi settimanali di gas negli USA. Secondo l'Energy Information Administration (EIA), divisione del Dipartimento dell'Energia americano, gli stoccaggi di gas nella settimana terminata il 20 febbraio 2026 sono risultati in diminuzione di 52 BCF (billion cubic feet).
Il dato si rivela superiore al consensus (-36 BCF). La settimana precedente si era registrato un calo di 144 BCF.
Le scorte totali si sono dunque portate a 2.018 miliardi di piedi cubici, risultando in aumento del 7,5% rispetto a un anno fa (quando erano pari a 1.877) e in flessione dello 0,3% rispetto alla media degli ultimi cinque anni di 2.025 BCF.
(Teleborsa) 26-02-2026 16:35
Il dato si rivela superiore al consensus (-36 BCF). La settimana precedente si era registrato un calo di 144 BCF.
Le scorte totali si sono dunque portate a 2.018 miliardi di piedi cubici, risultando in aumento del 7,5% rispetto a un anno fa (quando erano pari a 1.877) e in flessione dello 0,3% rispetto alla media degli ultimi cinque anni di 2.025 BCF.
(Teleborsa) 26-02-2026 16:35