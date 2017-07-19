Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Teleborsa

            USA, stoccaggi gas ultima settimana -52 BCF

            News Image (Teleborsa) - Scendono più delle attese gli stoccaggi settimanali di gas negli USA. Secondo l'Energy Information Administration (EIA), divisione del Dipartimento dell'Energia americano, gli stoccaggi di gas nella settimana terminata il 20 febbraio 2026 sono risultati in diminuzione di 52 BCF (billion cubic feet).

            Il dato si rivela superiore al consensus (-36 BCF). La settimana precedente si era registrato un calo di 144 BCF.

            Le scorte totali si sono dunque portate a 2.018 miliardi di piedi cubici, risultando in aumento del 7,5% rispetto a un anno fa (quando erano pari a 1.877) e in flessione dello 0,3% rispetto alla media degli ultimi cinque anni di 2.025 BCF.

            (Teleborsa) 26-02-2026 16:35


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.