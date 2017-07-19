Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › economia
USA, stoccaggi gas aumentano meno delle attese nell'ultima settimana
(Teleborsa) - Salgono meno delle attese gli stoccaggi settimanali di gas negli USA. Secondo l'Energy Information Administration (EIA), divisione del Dipartimento dell'Energia americano, gli stoccaggi di gas nella settimana terminata il 1° maggio 2026 sono risultati in crescita di 63 BCF (billion cubic feet).
Il dato si rivela inferiore al consensus (72 BCF). La settimana prima si era registrato un aumento di 79 BCF.
Le scorte totali si sono dunque portate a 2.205 miliardi di piedi cubici, risultando in aumento del 3,5% rispetto a un anno fa (quando erano pari a 2.130) e in salita del 6,7% rispetto alla media degli ultimi cinque anni di 2.066 BCF.
(Teleborsa) 07-05-2026 16:53
Il dato si rivela inferiore al consensus (72 BCF). La settimana prima si era registrato un aumento di 79 BCF.
Le scorte totali si sono dunque portate a 2.205 miliardi di piedi cubici, risultando in aumento del 3,5% rispetto a un anno fa (quando erano pari a 2.130) e in salita del 6,7% rispetto alla media degli ultimi cinque anni di 2.066 BCF.
(Teleborsa) 07-05-2026 16:53