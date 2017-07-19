Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Teleborsa

            Usa, scorte petrolio settimanali salgono lievemente di 0,1 milioni di barili

            News Image (Teleborsa) - Sono aumentate meno delle attese le scorte di greggio in USA nell'ultima settimana, e in rallentamento dalla precedente. L'EIA, la divisione del Dipartimento dell'Energia americano, ha segnalato che gli stock di greggio, negli ultimi sette giorni al 21 agosto 2026, sono salite di circa 0,095 milioni di barili a 428.9 MBG, contro attese per un incremento di 1,6 milioni. La settimana precedente gli stock di greggio erano aumentati di 4,4 milioni di barili.

            In calo lo stock di distillati che ha registrato una diminuzione di 2,2 MBG a quota 103,4 MBG, mentre le scorte di benzine hanno registrato un calo di 2,5 milioni a quota 206,8 MBG.

            Le riserve strategiche di petrolio sono calate di 3,7 milioni MBG a 289,7 MBG.

            (Foto: © Artem Egoro / 123RF)

            (Teleborsa) 26-08-2026 16:44


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.