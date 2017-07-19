Dati
            Usa: scorte petrolio settimanali in calo di 1,2 milioni di barili, meno delle attese

            News Image (Teleborsa) - Sono scese meno delle attese le scorte di greggio in USA nell'ultima settimana. L'EIA, la divisione del Dipartimento dell'Energia americano, ha segnalato che gli stock di petrolio, negli ultimi sette giorni al 12 dicembre 2025, sono calate di circa 1,2 milioni di barili a 424,4 MBG, contro attese per un calo di 2,4 milioni.

            Gli stock di distillati hanno registrato un aumento di 1,7 MBG, arrivando a 118,5 MBG, mentre le scorte di benzine hanno registrato una crescita di 4,8 milioni di barili a quota 225,6 MBG.

            Le riserve strategiche di petrolio sono aumentate di 0,2 milioni a 412,2 MBG.

            (Teleborsa) 17-12-2025 16:40


