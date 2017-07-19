Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Teleborsa

            USA, richieste di mutui settimanali scendono del 5%

            News Image (Teleborsa) - Scendono ancora le domande di mutuo negli Stati Uniti. Nella settimana al 19 dicembre, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un calo del 5%, dopo il -3,8% registrato la settimana precedente.

            L'indice relativo alle richieste di rifinanziamento è scesa del 5,6%, mentre quello relativo alle nuove domande è calato del 3,7%.

            Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA), indicando che i tassi sui mutui trentennali sono scesi al 6,31% dal 6,38% precedente.

            (Foto: © Alexander Raths / 123RF)

            (Teleborsa) 24-12-2025 14:03


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.