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            Notizie Teleborsa

            USA, richieste di mutui settimanali in calo

            News Image (Teleborsa) - Tornano a scendere le domande di mutuo negli Stati Uniti. Nella settimana al 15 maggio, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un calo del 2,3%, dopo il +1,7% registrato la settimana precedente.

            L'indice relativo alle richieste di rifinanziamento è rimasto sostanzialmente stabile, mentre quello relativo alle nuove domande è sceso del 4,1%.

            Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA), indicando che i tassi sui mutui trentennali sono saliti appena al 6,56% dal 6,46% precedente.

            (Foto: Mylo Kaye su Unsplash)

            (Teleborsa) 20-05-2026 13:57


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