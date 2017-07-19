Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › economia
USA, produttività del settore non agricolo confermata in crescita del 4,9% nel terzo trimestre
(Teleborsa) - Nel 3° trimestre del 2025 la produttività del settore non agricolo in USA è confermata in aumento del 4,9% su base trimestrale, in linea con il consensus, dopo il +3,3% dei tre mesi precedenti.
Secondo i dati definitivi del Bureau of Labour Statistics (BLS) americano, il costo per unità di lavoro (escluso il settore agricolo) è diminuito invece del'1,9%, in linea con le stime degli analisti, dopo aver registrato un incremento pari all1% nel 2° trimestre 2025 (rivisto da +1,0%).
(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
(Teleborsa) 29-01-2026 14:38
