Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Teleborsa

            USA, produttività del settore non agricolo confermata in crescita del 4,9% nel terzo trimestre

            News Image (Teleborsa) - Nel 3° trimestre del 2025 la produttività del settore non agricolo in USA è confermata in aumento del 4,9% su base trimestrale, in linea con il consensus, dopo il +3,3% dei tre mesi precedenti.

            Secondo i dati definitivi del Bureau of Labour Statistics (BLS) americano, il costo per unità di lavoro (escluso il settore agricolo) è diminuito invece del'1,9%, in linea con le stime degli analisti, dopo aver registrato un incremento pari all1% nel 2° trimestre 2025 (rivisto da +1,0%).

            (Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)

            (Teleborsa) 29-01-2026 14:38


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.