Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Teleborsa

            USA, ordini beni durevoli novembre crescono più delle attese del 5,3% su mese

            News Image (Teleborsa) - Crescono più delle attese gli ordinativi di beni durevoli americani nel mese di novembre 2025. Secondo il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti (Bureau of the Census), gli ordini hanno evidenziato una crescita del 5,3% su base mensile dopo il -2,1% del mese precedente (riviste leggermente al rialzo dal -2,2%). Gli analisti stimavano un +3,1%.

            Il dato "core", ossia al netto degli ordinativi del settore trasporti, fa segnare un +0,5%, rispetto al +0,2% del mese precedente (e previsioni per un +0,3%).

            Se si esclude il settore della difesa, gli ordinativi sono saliti dello 0,7%, dopo il +0,3% precedente.

            (Foto: Nik Shuliahin on Unsplash )

            (Teleborsa) 26-01-2026 14:47


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.