USA, nuove sanzioni contro petrolio e armi Iran
(Teleborsa) - Gli Stati Uniti annunciano nuove sanzioni contro alla vigilia dei colloqui a Ginevra. In quella che il dipartimento del Tesoro ha definito una strategia di "massima pressione" le nuove misure prendono di mira oltre 30 individui, entità e imbarcazioni che facilitano "la vendita illecita di petrolio iraniano", nonché la sua produzione di armi.
In particolare, le nuove sanzioni contro l'Iran colpiscono le "imbarcazioni della flotta ombra iraniana, che trasporta petrolio di Teheran verso i mercati esteri".
"L'Iran sfrutta i sistemi finanziari per vendere petrolio illecito, riciclare i proventi, procurarsi componenti per i suoi programmi di armi nucleari e sostenere i suoi gruppi terroristici", ha accusato il segretario al Tesoro Scott Bessent in una dichiarazione. L'amministrazione Trump, ha aggiunto, continuerà a esercitare "la massima pressione sull'Iran per colpire le capacità militari del regime e il suo sostegno al terrorismo".
Nelle scorse ore, il Presidente Usa aveva chiarito ancora una volta la sua posizione, dettando la linea: "Preferisco risolvere la questione con la diplomazia ma una cosa è certa: non permetterò mai all'Iran di avere l'arma nucleare", ha detto durante il discorso sullo Stato dell'Unione.
L'Iran "ha già sviluppato missili che possono minacciare l'Europa e le nostre basi all'estero", ha aggiunto. "E stanno lavorando per costruire missili che presto raggiungeranno gli Stati Uniti d'America", ha aggiunto il presidente americano senza fornire ulteriori dettagli.
(Teleborsa) 25-02-2026 20:19