Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Teleborsa

            USA: inflazione al 2,4% a gennaio, più bassa delle attese

            News Image (Teleborsa) - L'inflazione negli Stati Uniti rallenta più delle attese. Secondo il Bureau of Labour Statistics (BLS) americano, i prezzi al consumo hanno registrato, nel mese di gennaio, un aumento dello 0,2% su base mensile, frenando rispetto al mese precedente e a quanto stimato dagli analisti (0,3%).

            Su base annua, la crescita dell'inflazione è stata del 2,4%, un ritmo più basso del mese precedente (2,7%) e di quanto atteso dal consensus (2,5%).

            Il "core" rate, ossia l'indice dei prezzi al consumo depurato delle componenti più volatili quali cibo ed energia, più osservato dalla Fed, ha registrato un aumento dello 0,3% su base mensile, in linea con quanto stimato dal mercato, dopo il +0,2% del mese precedente. La crescita tendenziale si attesta al 2,5%, in calo rispetto al mese precedente (2,6%) e in linea con quanto previsto dal consensus.

            (Foto: Nik Shuliahin on Unsplash )

            (Teleborsa) 13-02-2026 14:39


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.