            Notizie Teleborsa

            Usa, indice prezzi case S&P Case-Shiller novembre +1,4% su anno

            News Image (Teleborsa) - Accelera la crescita dei prezzi delle case negli Stati Uniti a novembre. L'indice S&P Case-Shiller, che misura l'andamento dei prezzi nelle principali venti aree metropolitane degli Stati Uniti, ha evidenziato un incremento su base annua del 1,4%, in aumento rispetto al +1,3% del mese precedente e al +1,2% atteso dal consensus.

            Su base mensile si registra una variazione nulla. L'indice destagionalizzato ha riportato una salita dello 0,5% su base mensile.

            (Foto: Nik Shuliahin on Unsplash )

            (Teleborsa) 27-01-2026 15:19


