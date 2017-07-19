Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › economia
Usa, fiducia consumatori Università Michigan novembre rivista al rialzo a 51,0 punti
(Teleborsa) - Rivisto al rialzo l'indice che misura la fiducia dei consumatori statunitensi, secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'Università del Michigan, che ha pubblicato la stima definitiva. Nel mese di novembre 2025, l'indice sul consumer sentiment si è attestato a 51,0 punti dai 50,3 della lettura preliminare, ma in calo rispetto ai 53,6 del mese precedente.
Rivista al rialzo anche la componente relativa alle aspettative, che si posiziona a 51,0 punti dai 49,0 della stima preliminare e rispetto ai 50,3 di ottobre, mentre quella sulla condizione attuale è stata ridotta a 51,1 punti dal preliminare di 52,3 punti e si confronta con i 58,6 del mese precedente.
(Teleborsa) 21-11-2025 16:17
