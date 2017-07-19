Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Teleborsa

            Usa, fiducia consumatori Università Michigan novembre rivista al rialzo a 51,0 punti

            News Image (Teleborsa) - Rivisto al rialzo l'indice che misura la fiducia dei consumatori statunitensi, secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'Università del Michigan, che ha pubblicato la stima definitiva. Nel mese di novembre 2025, l'indice sul consumer sentiment si è attestato a 51,0 punti dai 50,3 della lettura preliminare, ma in calo rispetto ai 53,6 del mese precedente.

            Rivista al rialzo anche la componente relativa alle aspettative, che si posiziona a 51,0 punti dai 49,0 della stima preliminare e rispetto ai 50,3 di ottobre, mentre quella sulla condizione attuale è stata ridotta a 51,1 punti dal preliminare di 52,3 punti e si confronta con i 58,6 del mese precedente.

            (Teleborsa) 21-11-2025 16:17


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.