Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Teleborsa

            USA, Fed Richmond: migliora il settore manifatturiero a marzo

            News Image (Teleborsa) - Migliora l'indice Fed di Richmond sullo stato di salute del settore manifatturiero che si porta in territorio di neutralità. L'indicatore che sintetizza lo stato dell'attività del distretto si porta a marzo a 0 punti dai -10 di febbraio e contro i -8 punti delle aspettative.

            Il dato, pubblicato dal Distretto Fed della capitale della Virginia, evidenzia un netto miglioramento anche della componente delle consegne che si porta a -2 punti dai -13 del mese precedente, così come quella dei servizi che balza a +9 da -8 punti.

            (Teleborsa) 24-03-2026 15:26


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.