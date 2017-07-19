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USA, Fed Richmond: migliora il settore manifatturiero a marzo
(Teleborsa) - Migliora l'indice Fed di Richmond sullo stato di salute del settore manifatturiero che si porta in territorio di neutralità. L'indicatore che sintetizza lo stato dell'attività del distretto si porta a marzo a 0 punti dai -10 di febbraio e contro i -8 punti delle aspettative.
Il dato, pubblicato dal Distretto Fed della capitale della Virginia, evidenzia un netto miglioramento anche della componente delle consegne che si porta a -2 punti dai -13 del mese precedente, così come quella dei servizi che balza a +9 da -8 punti.
(Teleborsa) 24-03-2026 15:26
Il dato, pubblicato dal Distretto Fed della capitale della Virginia, evidenzia un netto miglioramento anche della componente delle consegne che si porta a -2 punti dai -13 del mese precedente, così come quella dei servizi che balza a +9 da -8 punti.
(Teleborsa) 24-03-2026 15:26