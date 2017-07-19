Dati
            USA, Fed: a gennaio migliora l'attività manifatturiera nel distretto di Dallas

            News Image (Teleborsa) - Migliora l'attività delle fabbriche nel Distretto di Dallas, nel mese di gennaio, secondo quanto segnalato dai dirigenti aziendali che hanno risposto al Texas Manifacturing Outlook Survey.

            L'indice generale manifatturiero, elaborato dalla Federal Reserve di Dallas, si è portato a -1,2 punti rispetto ai -11,3 punti del mese precedente (rivisto al ribasso da -10,9 punti).

            Bisogna ricordare che quando le aziende che segnalano un aumento supera il numero di quelle che segnalano una diminuzione, l'indice sarà maggiore di zero e viceversa.

            L'indice di produzione, una misura chiave delle condizioni di produzione dello Stato, è salito a 11,2 punti da -3 punti, mentre i nuovi ordini è aumentato di 18 punti, attestandosi a 11,8

            L'indice di utilizzo della capacità produttiva è salito di 12 punti, attestandosi a 7,1. L'indice delle spedizioni è salito a 12,0 da -10,5.

            (Foto: R K su Unsplash)

            (Teleborsa) 26-01-2026 16:37


