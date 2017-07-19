Dati
            Usa, deficit commerciale settembre scende a 52,8 miliardi

            News Image (Teleborsa) - In calo il deficit commerciale americana. Nel mese di settembre, la bilancia commerciale ha mostrato un disavanzo di 52,8 miliardi di dollari, in calo di 6,4 miliardi di dollari rispetto ai 59,3 miliardi di dollari di agosto (dato rivisto da -59,60 miliardi).

            Il dato, comunicato dal Bureau of Economic Analysis (BEA) del Dipartimento del Commercio americano, si confronta con i -62,5 miliardi stimati dagli analisti.

            Le esportazioni sono state di 289,3 miliardi di dollari, 8,4 miliardi di dollari in più rispetto al dato di agosto, mentre le importazioni sono state di 342,1 miliardi, 1,9 miliardi di dollari in più rispetto alla rilevazione precedente.

            (Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)

            (Teleborsa) 11-12-2025 14:39


