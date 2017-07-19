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            USA, a marzo frenano produzione industriale e manifattura

            News Image (Teleborsa) - Frena la produzione industriale negli Stati Uniti nel mese di marzo. Secondo i dati pubblicati dalla Federal Reserve, si è registrata una variazione negativa dello 0,5% su base mensile, contro la crescita dello 0,1% indicata dal consensus, dopo il +0,7% del mese precedente (rivisto da un preliminare +0,2%).

            Su base annua si registra una salita dello 0,7%, dopo il +1,4% del mese precedente.

            La produzione manifatturiera registra un calo dello 0,1% su mese, rispetto al +0,1% del consensus e si confronta con il +0,4% di febbraio (dato rivisto da un preliminare +0,2%).

            Nello stesso periodo la capacità di utilizzo relativa a tutti i settori industriali si è attestata al 75,7%, inferiore al 76,1% del mese precedente e al 76,3% delle stime degli analisti.

            (Teleborsa) 16-04-2026 15:24


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