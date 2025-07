UniCredit e FAI insieme per proteggere patrimonio culturale e ambientale

(Teleborsa)

(Teleborsa) - UniCredit ha avviato una partnership con illa fondazione senza scopo di lucro istituita nel 1975 sul modello del National Trust, per proteggere e valorizzare il patrimonio storico, artistico e paesaggistico dell'Italia.La partnership - spiega la nota -della nostra Banca di fornire alle comunità le leve per il progresso, oltre a riflettere il suo impegno per la sostenibilità e la conservazione del patrimonio culturale. In questo contesto, UniCredit supporterà iniziative chiave del FAI per per promuovere soluzioni concrete per laNell'ambito della partnership,nvestirà e supporterà una parte dei seguenti progetti FAI:: il FAI è attivamente impegnato nella lotta contro i cambiamenti climatici e sta implementando misure di mitigazione e adattamento all'interno dei Beni di cui si prende cura, inclusi l'uso di fonti di energia rinnovabile e l'installazione di sistemi di illuminazione e riscaldamento a basso consumo energetico. La Fondazione continuerà anche a condividere la sua esperienza su questi temi con cittadini e istituzioni per promuovere le migliori pratiche sostenibili e una cultura della responsabilità ambientale;il FAI si impegna a ridurre del 20% l'impronta idrica dei suoi Beni entro il 2030, rispetto ai livelli del 2019. Questa iniziativa comprende miglioramenti tecnici e l'adozione di buone pratiche per promuovere una maggiore consapevolezza tra i visitatori e il pubblico generale riguardo al consumo responsabile dell'acqua;: I Beni del FAI costituiscono un patrimonio non solo storico-artistico, ma anche ambientale: in diversi casi, infatti, si tratta di parchi, giardini, boschi o terreni agricoli, oppure di luoghi in cui la componente naturale è parte essenziale del Bene stesso. Questi luoghi rappresentano un importante presidio per la tutela della biodiversità . Attraverso attività di ricerca, monitoraggio, protezione delle specie e attività educative, il FAI si impegna concretamente a promuovere una maggiore sull'urgenza di salvaguardare la biodiversità, in linea con l'appello delle Nazioni Unite a "costruire un futuro condiviso con tutte le specie".sottolinea la capacità di UniCredit di generare valore sia finanziario sia sociale, mentre promuove il suo programma di sostenibilità ambientale. Attraverso questa partnership, la Banca sta rafforzando il suo ruolo di abilitatore primario della trasformazione positiva in tutta Europa."La nostra partnership con FAI è un esempio tangibile del nostro continuo impegno per preservare e arricchire le nostre comunità, in questo caso, aiutando a conservare il patrimonio culturale e proteggere quello ambientale dell'Italia, rafforzando al contempo il nostro ruolo di protagonista per i valori ESG. Siamo lieti di lavorare insieme a FAI e siamo entusiasti dell'impatto positivo che possiamo creare insieme", ha sottolineato, Head of Group Strategy & ESG, UniCredit.Per, Direttore Generale, FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano "L'avvio della collaborazione con UniCredit rappresenta un passo importante per il FAI: un sostegno che ci permetterà di rafforzare il nostro impegno quotidiano nella tutela e gestione sostenibile dei Beni, monitorare i rischi legati al cambiamento climatico e generare un impatto positivo nel territorio. Una sinergia di valori che unisce impegno ambientale, responsabilità sociale e valorizzazione del patrimonio culturale, e che ha l'obiettivo comune di costruire un futuro più sostenibile e consapevole per le prossime generazioni."24-07-2025 12:00