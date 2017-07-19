Dati
            Notizie Teleborsa

            UE autorizza acquisto di Prosol Group da parte di Apollo

            News Image (Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo esclusivo di Prosol Group, società francese, da parte di Apollo Capital Management, società statunitense. L'operazione riguarda principalmente il mercato al dettaglio di prodotti alimentari freschi.

            La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni in materia di concorrenza, dato che le società non operano nello stesso mercato o in mercati verticalmente correlati. L'operazione notificata è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata di esame delle concentrazioni.

            (Teleborsa) 26-02-2026 13:29


