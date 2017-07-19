Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › economia
UE: Urso a Bruxelles per incontri "Friends of Industry", Alleanza energivori e Consiglio Competitività
(Teleborsa) - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sarà da questo pomeriggio a Bruxelles, dove terrà una serie di incontri con i ministri omologhi europei al fine di favorire un orientamento comune sui principali dossier industriali, in vista del Consiglio Competitività dell'Unione europea in programma per domani. Giunto a Bruxelles, il ministro Urso – fa sapere il Mimit in una nota – parteciperà alla riunione dei Paesi "Friends of Industry", formato informale che riunisce i ministri dell'Industria di alcuni Stati membri per coordinare le posizioni in vista dei Consigli europei e del Consiglio Competitività. Tra i Paesi aderenti, oltre all'Italia, anche Francia, Germania, Spagna, Polonia e Repubblica Ceca. Al centro del confronto, l'agenda per la semplificazione, il completamento del mercato unico, le misure per rafforzare la competitività industriale dell'Unione – a partire dal dossier CBAM-ETS – e l'attuazione dell'Industrial Acceleration Act.
Domani, prima dell'avvio dei lavori del Compet, Urso prenderà parte alla quinta riunione dell'Alleanza ministeriale per le industrie ad alta intensità energetica (Ministerial Alliance for Energy-Intensive Industries), formato di coordinamento tra Stati membri sui principali dossier che incidono sulla competitività dei settori energivori, dall'acciaio alla chimica. Il confronto – primo appuntamento dall'ultima riunione dello scorso dicembre presieduta dallo stesso Urso – approfondirà i principali dossier europei di rilievo per le industrie energivore, con particolare riferimento a CBAM ed ETS e uno specifico focus sulle esigenze dell'industria chimica.
Urso – prosegue la nota – interverrà quindi ai lavori del Consiglio Competitività–Mercato interno e Industria, la cui agenda sarà incentrata sui seguiti dei Piani d'azione industriali per i settori automobilistico, siderurgico e chimico nell'ambito del Clean Industrial Deal, nonché sull'esame del Regolamento istitutivo del Fondo europeo per la competitività.
Nel corso della due giorni a Bruxelles sono inoltre previsti per il ministro diversi incontri bilaterali. In agenda un confronto con la vicepresidente esecutiva della Commissione europea per la Sovranità tecnologica, la sicurezza e la democrazia, Henna Virkkunen. Previsto, inoltre, un incontro con il ministro delegato all'Industria francese, Sébastien Martin, in vista del vertice ministeriale che si terrà il prossimo 3 marzo a Roma, presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy, in attuazione del Trattato del Quirinale tra la Repubblica Italiana e la Repubblica francese. Al vertice seguiranno, il 5 marzo, un bilaterale tra Urso e il ministro responsabile per l'IA e il Digitale, Anne Le Hénanff, e, il 9 marzo, sempre a Roma, un incontro con il ministro per lo Spazio, Philippe Baptiste.
Sono infine in programma per Urso a Bruxelles un nuovo confronto con la ministra federale tedesca dell'Economia e dell'Energia, Katherina Reiche, nonché incontri con il ministro federale austriaco dell'Economia, dell'Energia e del Turismo, Wolfgang Hattmannsdorfer, e con il vice primo ministro e ministro dell'Industria e del Commercio della Repubblica Ceca, Karel Havlícek.
