Ue: Parigi spinge verso il debito comune, Berlino fa muro
(Teleborsa) - Eurobond per difesa e IA insieme al richiamo ad un netto cambio di passo ad un'Europa che deve agire da superpotenza altrimenti sarà spazzata via.
In un'intervista rilasciata a sette quotidiani del continente Emmanuel Macron ha fornito un indizio della sua controffensiva all'attivismo di Friedrich Merz e Giorgia Meloni in vista del summit informale sulla competitività. La geografia delle alleanze in Europa, in questo momento storico, è quanto mai instabile ma poggia su un dato: dalla difesa alle ricette economiche e industriali, l'asse franco-tedesco sta subendo un progressivo sfilacciamento.
A testimoniarlo la replica alla quale si è affidata Berlino sugli eurobond: la proposta "distrae dall'argomento principale, ovvero il problema della produttività". Il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ha concepito il summit sulla competitività come un "ritiro" dei 27. Lo ha convocato nel castello di Alden Biesen, a oltre un'ora di auto da Bruxelles con l'invito ai 27 leader di delineare una strategia per capire cosa fare davvero per portare l'Ue fuori dalla sacca della scarsa industrializzazione.
"Abbiamo tre battaglie da condurre: nella sicurezza e nella difesa, nelle tecnologie della transizione ecologica e nell'intelligenza artificiale e nel quantico", va in pressing Macron stimando in 1200 miliardi la somma che serve all'Ue per cambiare marcia. Del resto, non è una novità che Parigi spinga verso il debito comune e l'ipotesi di un nuovo Next Generation, oltre ad essere stata prospettata anche da Draghi, ha diversi estimatori anche nella Commissione.
Fino ad ora, però, Ursula von der Leyen non ha mai aperto un vero spiraglio.
