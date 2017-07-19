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            UE, ok ad aiuti italiani da 20 milioni di euro per imprese agricole e pesca del Friuli Venezia Giulia

            News Image (Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato un regime di aiuti di Stato da 20 milioni di euro a favore delle imprese agricole e della pesca della regione del Friuli Venezia Giulia, che si trovano ad affrontare l'aumento dei prezzi di carburanti e fertilizzanti a causa della crisi in Medio Oriente.

            Il regime, che avrà una durata fino al 31 dicembre 2026, mira a mitigare l'impatto dell'aumento dei prezzi di carburanti e fertilizzanti per l'agricoltura, nonché dei prezzi dei carburanti per la pesca e l'acquacoltura. Gli aiuti saranno erogati sotto forma di sovvenzioni dirette e prestiti agevolati. L'importo sarà determinato in base alla superficie coltivata a prodotti agricoli e in base a stime del consumo di carburante nella produzione primaria di prodotti ittici e di acquacoltura, con un tetto massimo di 50.000 euro per beneficiario. L'aiuto è erogato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

            (Teleborsa) 03-08-2026 12:03


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